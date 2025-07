Nunez o Lucca? De Laurentiis ha scelto: incontro con l’agente!

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembra aver rotto gli indugi per quanto riguarda il colpo in attacco: spunta l’incontro con il suo agente.

Il calciomercato estivo è iniziato da poche ore, ma il Napoli è già molto attivo da settimane con l’intento di regalarsi una rosa competitiva per ogni fronte. In casa azzurra c’è la consapevolezza di avere una buona base, che va però puntellata per restare al passo delle proprie ambizioni nel campionato di Serie A, e non solo. L’acquisto a parametro zero di Kevin De Bruyne è un segnale di come i campioni d’Italia in carica vogliano rilanciarsi in vista della prossima stagione, per cui sono attese ulteriori novità quanto prima.

Reparto fortemente tenuto d’occhio in questa sessione estiva di mercato è l’attacco, con la punta centrale che è una delle priorità del direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna. Due i nomi su cui si stanno concentrando i rumors: Darwin Nunez e Lorenzo Lucca. Il Napoli dovrà fare quanto prima una scelta, anche se il presidente Aurelio De Laurentiis sembra ora aver rotto gli indugi per l’attaccante del Liverpool, visto che l’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di un incontro con Fali Ramadani, agente a cui il nazionale uruguaiano si è affidato.

Calciomercato SSC Napoli, incontro tra De Laurentiis e Ramadani per Nunez

Il Napoli sembra puntare con decisione con Darwin Nunez per l’attacco, stando a quanto si apprende dal Corriere dello Sport oggi in edicola.

Di seguito, quanto spiegato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Aurelio De Laurentiis ha incontrato Fali Ramadani. Una riunione andata in scena di recente che ha coronato i contatti accesi e gestiti sin dall’inizio dal ds Manna. Nuñez, come noto, non è soltanto pronto a lasciare il Liverpool, ma ha anche aperto con entusiasmo all’ipotesi di trasferirsi al Napoli. (…) Non è un caso che Darwin, destinatario di offerte sicuramente più allettanti dal punto di vista economico in Arabia Saudita, abbia dato la priorità alla proposta del Napoli”.

News Napoli calcio: cosa manca agli azzurri per accaparrarsi Nunez

Darwin Nunez rappresenta il profilo ideale per la SSC Napoli, con Lorenzo Lucca prepotentemente come alternativa sullo sfondo: la situazione sembra chiara, ma la forbice tra Napoli e Liverpool appare ancora ampia.

Secondo quanto spiegato dal Corriere dello Sport, la valutazione di partenza è composta da costi non proprio bassi: l’ingaggio del centravanti si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro a stagione e bisogna trovare un’intesa. Il Liverpool per cederlo parte a sua volta da circa 60 milioni di euro, poco più di 50 milioni di sterline.