Mercato Napoli, un giovane nel mirino di un club di Serie A: ecco quanto incassano gli azzurri

Un giovane talento azzurro verso l’addio, una neopromossa pensa all’acquisto a titolo definitivo: i dettagli

Le squadre di Serie A guardano in casa Napoli, nel mirino anche i giovani talenti. Le giovanili del Napoli nascono talenti e nuove promesse che hanno attirato l’attenzione di importanti club.

Tra questi anche Giuseppe Ambrosino, classe 2003, che potrebbe lasciare gli azzurri. Il giovane calciatore è nel mirino della Cremonese, secondo Sportmediaset avrebbe avviato i contatti con i partneopei. I grigiorossi vogliono acquistare il giovane a titolo definitivo, offrendo circa 3 milioni di euro. Il Napoli potrebbe accettare, ma con l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita per garantirsi un eventuale ritorno economico.

Napoli, Ambrosino il giovane talento azzurro verso l’addio

Ambrosino è stato protago nista dell’U-21, e di un’ottima stagione al Frosinone in Serie C, dove ha segnato 5 gol in 36 presenze. La Cremonese, neopromossa in Serie A, vede in lui un profilo ideale per rinforzare l’attacco, mentre il Cagliari, altro club interessato, propone un prestito. La scelta del Napoli sarà cruciale per il futuro del ragazzo. L’addio, se confermato, potrebbe essere un trampolino per il giovane, con gli azzurri pronti a monitorarlo da lontano.

La possibile cessione di Ambrosino si inserisce nella strategia di Giovanni Manna, che punta a generare un tesoretto per finanziare acquisti di peso, come Noa Lang o Sam Beukema. Ambrosino, insieme a nomi come Simeone e Lindstrom, potrebbe essere il prossimo a partire