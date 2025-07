Noa Lang, aggiornamento dell’ultim’ora da Romano: succederà nelle prossime ore

Arrivano aggiornamenti in merito alla trattativa tra il Napoli e il PSV per Noa Lang: a lanciare le ultime novità è il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

Sono settimane già molto calde, e non solo per le temperature roventi, in casa Napoli. All’ombra del Vesuvio si respira l’aria di una grande ambizione: i tifosi di fede azzurra continuano a sognare in grande, consapevoli che con Antonio Conte, ben saldo in panchina anche in vista della prossima stagione, si può aprire un progetto ancora vincente, sulla scia di quanto di incredibile è stato nell’annata appena conclusasi.

Tanti i nomi che il club partenopeo tiene d’occhio per rinforzare il proprio organico. Dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il prossimo acquisto del club del presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe essere Noa Lang. Si attendono sviluppi positivi dai prossimi colloqui tra Napoli e PSV, così come sottolineato da Fabrizio Romano. Il giornalista esperto di calciomercato ha rivelato che il club azzurro resta ottimista circa le possibilità di fumata bianca: la prossima mossa da parte dei campioni d’Italia in carica potrebbe dunque essere quella giusta per sbloccare una trattativa che regalerebbe ad Antonio Conte il tanto desiderato rinforzo per la batteria di esterni offensivi.

Ultim’ora SSC Napoli, Romano annuncia una nuova offerta per Noa Lang

Il Napoli è pronto a fare la mossa decisiva per accaparrarsi il cartellino di Noa Lang dal PSV: ad annunciarlo è Fabrizio Romano sul suo profilo ufficiale X.

Di seguito, quanto scritto dall’esperto di mercato a tal riguardo:

“Il Napoli mantiene l’ottimismo sulla conclusione dell’affare Noa Lang e a breve dovrebbe arrivare una nuova offerta. Sono previsti anche nuovi contatti diretti con i rappresentanti del giocatore. Lang vuole il Napoli e il PSV dovrebbe ricevere una nuova proposta… trattative ancora in corso”

News Napoli calcio, Noa Lang spinge per gli azzurri

Il Napoli vuole Noa Lang e il calciatore spinge per fare in modo che tra gli azzurri e il PSV possa esserci l’intesa definitiva sulle cifre del trasferimento.

Già a gennaio il club partenopeo voleva puntare su di lui per l’immediato post Kvara, ma gli olandesi decisero di non cedere il calciatore, che però ora spera di atterrare finalmente all’ombra del Vesuvio. Una presa di posizione che potrebbe essere decisiva, in positivo, per le sorti dell’affare.