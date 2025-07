Il Napoli non va in vacanza, un big azzurro torna ad allenarsi in solitaria

In attesa della prossima stagione azzurra, i calciatori del Napoli rientrano in città e si preparano per il debutto a Dimaro.

Un top player del Napoli si prepara al ritiro estivo con allenamenti individuali, mostrando dedizione da vero leader. Con il raduno di Castel Volturno alle porte, il club campione d’Italia punta su di lui per difendere lo scudetto. Intanto, il mercato in uscita si scalda con nomi pesanti.

Il Napoli si avvicina al ritiro estivo di Dimaro, in programma dal 17 luglio, con un protagonista già al lavoro. Dopo una vacanza e un periodo si sosta è tempo di rimettersi in forma per la nuova stagione estiva.

Ricomincia la stagione calcistica: un big azzurro già a lavoro

Romelu Lukaku, come rivela il Corriere dello Sport, sta scaldando i motori per la nuova stagione con allenamenti individuali a Cuma. Il bomber belga, reduce da 10 gol e 8 assist, si prepara al ritiro di Dimaro (17 luglio) con l’intensità di un leader. Antonio Conte lo considera il fulcro dell’attacco azzurro, pronto a guidare il Napoli nella difesa del titolo di Serie A.

Lo stesso Lukaku la scorsa stagione aveva saltato il ritiro con i partenopei, essendo entrato in squadra a campionato già iniziato. La sua presenza decisiva già al debutto in casa contro il Parma segnando il gol del sorpasso. Come quel giorno di agosto, anche lo scorso 23 amggio è stato decisivo segnando il gol del 2-0 contro il Cagliari, contribuendo alla vittoria delo scudetto per il Napoli.

Il belga si concentra già sulla nuova stagione, con dedizione e impegno per essere al top della forma e indossare di nuovo i colori azzurri impreziositi dal tricolore cucito sul petto. É il leader di cui ha bisogno Antonio Conte.