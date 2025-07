Calciomercato Napoli, altro incontro: l’obiettivo è uno solo

Il calciomercato del Napoli sta entrando nella sua fase cruciale, con Giovanni Manna all’opera per rinforzare la compagine azzurra.

Nonostante il rinnovo di Meret sia arrivato appena 5 giorni fa, la dirigenza azzurra continua il casting per regalare ad Antonio Conte un secondo di spessore e totale affidabilità. In tal senso, arrivano aggiornamenti importanti da TMW.

Trattativa in corso, il Napoli insiste per Milinkovic-Savic

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Napoli avrebbe intensificato i contatti per portare Vanja Milinkovic-Savic alle pendici del Vesuvio. A tal proposito ci sarebbe stato un incontro in giornata per provare a trovare un accordo sul prezzo che, ricordiamo, si aggira intorno ai 19.5 milioni sanciti dalla clausola rescissoria. Il Napoli, dal canto suo, spera di ricevere uno sconto e chiudere intorno ai 16-17 milioni di euro. Quello che è certo e che il patron azzurro non ha intenzione di versare l’intera cifra della clausola per un portiere in scadenza di contratto.

Sull’argomento è intervenuto anche il ds del Torino, Davide Vagnati, che si è espresso così:

“Vanja ha fatto una stagione importante, è normale che abbia degli ammiratori. Lui non ha chiesto di essere ceduto. Se dovesse rimanere, saremmo felici.”

Queste parole confermano come il gigantesco portiere serbo non stia puntando i piedi per lasciare Torino. Il Napoli, dal canto suo, continua a lavorare sottotraccia per regalare un profilo di assoluto spessore ad Antonio Conte. Lo stesso tecnico salentino apprezza enormemente le qualità tecniche e morali dell’estremo difensore classe ’97. Un portiere che, nonostante i quasi 2 metri d’altezza, riesce a coniugare grande esplosività nelle parate a una precisione millimetrica nei lanci.

Precisione millimetrica che potrebbe rappresentare un’arma tattica in più. Dunque, possiamo dire di trovarci di fronte a una trattativa che, nonostante non infiammi particolarmente i tifosi, andrà seguita con grande attenzione.