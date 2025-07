Milinkovic Savic al Napoli, è arrivato l’annuncio tanto atteso: sta accadendo in queste ore

Il nome di Milinkovic Savic resta in orbita Napoli. Negli ultimi minuti, c’è stato un annuncio molto importante.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro è il padrone del mercato, ancor più dopo i primissimi colpi messi a segno. In realtà, però, la dirigenza è concentrata anche su altri profili importanti. Uno di questi è rappresentato da Vanja Milinkovic Savic, estremo difensore del Torino per il quale si lavora da diversi giorni.

Savic al Napoli, l’ultim’ora di Romano è chiara: cosa succede

Il Napoli ha intenzione di ingaggiare altri calciatori. Il DS Manna dopo aver acquistato De Bruyne e Marianucci, non ha alcuna intenzione di fermare il proprio lavoro. Non a caso, si starebbe lavorando su diversi profili che potrebbero aiutare la causa partenopea.

Uno dei nomi più caldi è quello di Vanja Milinkovic-Savic, portiere di proprietà del Torino che è vicino al passaggio in azzurro. La trattativa sembrava esser chiusa già alcune settimane fa, ma in realtà c’è stato un rallentamento importante. Negli ultimi minuti, il duo di mercato targato Romano-Moretto ha svelato gli ultimissimi dettagli sul proprio profilo “YouTube”.

Ad oggi, infatti, l’accordo tra il Napoli e il serbo è totale, mentre invece non c’è stato ancora l’ok del Torino. La trattativa si sarebbe dovuta concludere sulla base di un’offerta da 18 milioni di euro, con l’operazione che però si è bloccata (al momento). L’estremo difensore resta però un obiettivo del Napoli e in modo particolare di Antonio Conte.