Osimhen alla Juve: l’indizio arriva dall’Arabia

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da decifrare, ma l’assist al Napoli potrebbe essere appena arrivato dall’Arabia Saudita

La soap opera legata al futuro di Victor Osimhen è nel pieno dello svolgimento. Ad un anno di distanza, il nigeriano non ha ancora scelto la sua prossima squadra. La scorsa estate il “problema Osimhen” era stato risolto temporaneamente con il prestito last minute al Galatasaray. Ora, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole riscuotere i 75 milioni della clausola e cederlo a titolo definitivo.

Nelle scorse settimane sono circolate con insistenza voci di un possibile approdo in Arabia Saudita, alla corte di Simone Inzaghi all’Al-Hilal, ma alla fine il bomber ha deciso di prendere tempo, andare in vacanza e riflettere sul proprio futuro. In Italia, la Juventus è la squadra che ha mostrato maggior interesse per Osimhen, e nelle ultime ore sembrerebbe essersi sbloccato qualcosa.

Napoli, l’Al-Qadisiyya irrompe su David e ‘libera’ Osimhen alla Juve: i dettagli

La permanenza di Victor Osimhen in Italia non è più da escludere. Il bomber è tornato al Napoli dopo il prestito in Turchia, ed ora deve prendere una decisione per il proprio futuro. Quest’ultimo, potrebbe essere in bianconero, grazie all’Al-Qadisiyya. Come riporta tuttomercatoweb, il club Arabo vuole a tutti i costi Jonathan David, che era (ed è) un grande obiettivo di mercato della Vecchia signora.

Tra la giornata di ieri e quella di oggi, i contatti con l’entourage del calciatore sono proseguiti positivamente. L’agente ha chiesto 25 milioni di commissioni, mentre il club saudita è disposto a spingersi fino a 15 più un maxi ingaggio all’ex Lille. David aveva dato priorità alla Juventus, ma il fattore economico farà la differenza. Questa improvvisa irruzione dell’Al-Qadisiyya per il canadese sembrerebbe aver fatto tornare di moda il nome di Victor Osimhen in chiave bianconera.

La Juventus vuole Osimhen: è lui l’obiettivo numero uno per l’attacco

Negli ultimi giorni, i dialoghi tra il Napoli e la Juventus per Osimhen si erano raffreddati, ma nelle ultime ore ci sono stati sviluppi importanti. Va ricordato che tra gli azzurri ed i bianconeri non ci sono ottimi rapporti, e la clausola da 75 milioni di euro nel contratto del nigeriano non è valida per l’Italia.

La Juventus, però, rischia di perdere David, anche se non mollerà la presa. La dirigenza torinese è chiamata ad una decisione importante: investire una grossa somma di denaro per l’attaccante del terzo scudetto partenopeo o fare all-in su Jonathan David, per il quale c’è da battere la concorrenza araba.