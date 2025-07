Osimhen: Premier ancora nel mirino, ma spunta l’ennesimo imprevisto per il Napoli

Victor Osimhen è in uscita ma il suo destino è ancora tutto da scrivere: il Napoli è in cerca di una soluzione

Il Napoli ha acceso il motore del mercato e non sembra intenzionato a rallentare. L’idea è costruire una squadra solida, ambiziosa e pronta a competere su tutti i fronti.

Ma tra una trattativa e l’altra, ecco riaffacciarsi un vecchio volto, uno di quelli che dividono, ormai da un pezzo, la piazza: Victor Osimhen è rientrato ufficialmente dal prestito al Galatasaray. E ora bisognerà capire cosa ne sarà di lui.

Napoli, il mercato corre ma resta il nodo Osimhen

Mentre Napoli costruisce il futuro, il destino del bomber nigeriano Victor Osimhen resta un punto interrogativo ingombrante.

Osimhen è di nuovo, a tutti gli effetti, un calciatore del Napoli. Il prestito in Turchia è finito, e ora il club si trova a dover gestire un giocatore dal valore elevatissimo, con uno stipendio da top player.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Arabia Saudita ha già bussato alla porta, con l’Al Hilal pronto ancora a fare follie pur di portarlo via. Ma Victor continua a guardare con attenzione alla Premier League, il campionato che ha sempre sognato.

L’ex Chelsea John Obi Mikel ha più volte spinto per vederlo con la maglia dei Chelsea, ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, al momento dalla Premier League non sono arrivati segnali reali. I grandi club inglesi osservano, ma nessuno ha ancora mosso un’offerta concreta.

Il Napoli attende l’offerta giusta

Nel frattempo, Osimhen si gode le vacanze, e ogni giorno che passa si infittisce il mistero legato al suo futuro.

E con un contratto così pesante sul groppone, per il Napoli è sempre più necessaria la cessione a titolo definitivo. Giovanni Manna, dal canto suo, continua a muoversi per trovare soluzioni, ma serve chiarezza.

Se i colpi immediati di Kevin De Bruyne e Marianucci hanno già fatto sognare i tifosi, i desideri di Osimhen e la realtà del mercato parlano di una distanza ancora difficile da colmare. E in un mercato dove tutto cambia in un attimo, ciò che sembrava certo può trasformarsi: la partenza del bomber del terzo Scudetto azzurro potrebbe complicarsi, con il rischio di ritrovarselo in rosa ancora per un po’ di tempo.