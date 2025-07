Napoli, svelata la mossa definitiva: il retroscena

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata, con Giovanni Manna al lavoro per regalare ad Antonio Conte una rosa di prim’ordine.

Il caldo soffocante non ferma le trattative dei dirigenti partenopei che, qualora ci fosse bisogno di conferme, lavorano su più tavoli in attesa del momento giusto per affondare. Nonostante sia arrivato il rinnovo di Meret, si continua a cercare una valida alternativa per rendere ancora più sicuri i pali azzurri. In tal senso, arrivano importanti novità da Luca Marchetti di Sky.

Savic nel mirino, ma il Napoli non vuole pagare 20 milioni

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport, il Napoli starebbe monitorando la situazione legata a Vanja Milinkovic-Savic e se, circa dieci giorni fa, sembrava una trattativa in procinto di andare in porto, adesso le parti si ritrovano in una situazione di stallo. La dirigenza azzurra, infatti, considera troppo elevata la valutazione di circa 20 milioni di euro fatta dal Torino e, ca va sans dire, non intendere corrispondere una tale somma di denaro per un calciatore in scadenza.

Ipotesi scambio con Ngonge, club al lavoro sui dettagli

Un’operazione che potrebbe facilitare lo scambio è quella legata a Cyril Ngonge. Il belga, arrivato a Napoli nella sessione di mercato del gennaio 2024, non rientra più nei piani di Antonio Conte ed è in procinto di lasciare gli azzurri. Baroni lo ha già allenato ai tempi del Verona e apprezzando le qualità tecniche dell’asso belga, lo ha personalmente richiesto ad Urbano Cairo che, dal canto suo, sembra ben disposto ad accontentarlo.

Dunque, la trattativa legata a Ngonge potrebbe diventare la chiave di volta atta a sbloccare un affare (quello legato a Savic) che ad oggi, è entrato in stallo. Il gigantesco portiere serbo è un profilo gradito ad Antonio Conte, che ne apprezza l’esplosività, le qualità balistiche e soprattutto l’innata leadership. Stessa leadership che, nel corso degli anni, gli ha permesso di diventare un assoluto totem della retroguardia granata e idolo della tifoseria piemontese.

Le due società sono al lavoro per limare i dettagli ed arrivare a un accordo che soddisfi entrambe le parti in causa. Vedremo come si evolverà la situazione. Quello che è certo è che la dirigenza partenopea sta costruendo un Napoli ultra-competitivo, per soddisfare Antonio Conte e regalare ancora più emozioni ai tifosi azzurri.