“Napoli in chiusura per Milinkovic-Savic”, l’annuncio bomba di Moretto. Le cifre dell’affare

Gli azzurri starebbero chiudendo in queste ore l’acquisto del portiere del Torino, ad annunciarlo l’esperto di mercato: tutti i dettagli sulle cifre

Una bomba improvvisa lanciata da Matteo Moretto sul proprio account X proprio in questi minuti. Il Napoli avrebbe trovato l’accordo per l’acquisto di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino. Un colpo importante per rinforzare la porta azzurra e che rappresenterebbe il terzo acquisto della società dopo quelli di Marianucci e De Bruyne.

Dopo i rumors degli scorsi giorni, è arrivata l’accelerata da parte del club del patron De Laurentiis, che ha voluto mettere le mani sull’esperto portiere del Torino. In questa stagione, ben 4 rigori parati, un numero monstre che lo ha lanciato nell’olimpo di questa statistica nelle ultime 5 annate di Serie A.

Milinkovic-Savic al Napoli: il costo dell’operazione

La fumata bianca è arrivata in questi istanti, con il Napoli che ha scelto di voler chiudere il colpo. Operazione in via di definizione, per una cifra pari a 18 milioni di euro. Non pochi, dunque, per un affare che farà fare valutazioni anche sulla posizione di Alex Meret. Il portiere del doppio scudetto, infatti, è in scadenza di contratto al 30 giugno e non ha ancora rinnovato.

Ipotesi di addio dunque? Non si può di certo escludere se si pensa all’investimento fatto dal Napoli per il portiere serbo del Torino. I granata hanno aperto alla cessione e nelle prossime settimane si muoveranno sul mercato per trovare un sostituto. In caso di permanenza di Meret, invece, i partenopei potrebbero vantare una coppia di portieri da fare invidia.