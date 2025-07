Bye Bye Napoli, si pensa già al futuro: l’annuncio

Il mercato in uscita si anima per il club azzurro: un difensore si appresta a iniziare una nuova esperienza in Europa.

Il Napoli continua a lavorare su più tavoli in questa fase di mercato, non solo in entrata ma anche per quanto riguarda le cessioni. In queste ore, tra l’altro, bisogna segnalare la definizione un’operazione in uscita che coinvolge un difensore azzurro.

Rafa Marin pronto a una nuova avventura

Rafa Marín è pronto a iniziare una nuova esperienza con la maglia del Villarreal. Il difensore centrale spagnolo ha completato le visite mediche e ha firmato il contratto che lo legherà al club iberico. L’operazione è stata confermata anche dall’emittente spagnola ‘A Punt Esports’, che ha mostrato le immagini del giocatore al centro sportivo José Manuel Llaneza, già in divisa ufficiale. Marín, visibilmente soddisfatto, ha dichiarato:

“Sono molto contento di essere qui”.

L’accordo tra il Napoli e il Villarreal è definito sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Una formula che permette al club spagnolo di valutarne l’inserimento senza obblighi immediati. L’annuncio ufficiale da parte del Villarreal è atteso nelle prossime ore, ma non ci sono più dubbi sulla buona riuscita dell’operazione.