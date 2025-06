Rafa Marin-Villarreal, tutto fatto: formula e data delle visite mediche

Il difensore spagnolo verso l’addio, cifre e date per l’annuncio: i dettagli.

Continua anche il mercato in uscita del Napoli. Sono diverse le situazioni che il club azzurro deve gestire nel corso dell’estate soprattutto per lasciar partire una serie di esuberi.

Tra questi anche Rafa Marin, difensore spagnolo quasi mai utilizzato da Antonio Conte e ormai destinato a lasciare il club per provare a guadagnare minuti in una nuova esperienza. Solo 4 le partite giocate dal classe 2002 in Serie A, di cui soltanto una da titolare. Un chiaro segno del mancato i sperimento all’interno delle rotazioni di Antonio Conte.

Su di lui c’è il forte interesse del Villarreal, che dalla Spagna ha messo Rafa Marin nel mirino per rinforzare il reparto difensivo con un giovane spagnolo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione e rivela anche una possibile data per le visite mediche.

“L’obiettivo è snellire la rosa per far spazio ai nuovi ma anche per rafforzare il tesoretto che per ora comprende gli oltre 23 milioni complessivi per i riscatti di Natan col Betis e Caprile e Gaetano col Cagliari. Fatta anche per Rafa Marin al Villarreal: prestito a un milione con diritto di riscatto fissato a quindici. Questione di giorni per visite, firma e annuncio”, scrive il quotidiano.