Bernardeschi torna in Serie A? L’assist al Napoli è evidente: si decide tutto in queste ore

Bernardeschi potrebbe fornire un assist non da poco al Napoli con il suo ritorno in Italia: favorirebbe la cessione di un obiettivo degli azzurri

Il Napoli, dopo essersi laureato Campione d’Italia nel testa a testa contro l’Inter, vuole riconfermarsi protagonista anche nella prossima stagione. Gli azzurri, in questa prima fase di calciomercato, hanno già chiuso gli arrivi di Luca Marianucci per 9 milioni di euro e Kevin De Bruyne a parametro zero, ed ora hanno quasi definito l’arrivo di Noa Lang dal PSV per circa 30 milioni di euro.

Il d.s. Giovanni Manna ed il presidente Aurelio De Laurentiis, però, non hanno la minima intenzione di chiudere qui la campagna acquisti. Mister Antonio Conte è stato chiaro, c’è bisogno di almeno una coppia di giocatori di livello per ruolo. A far felice il tecnico salentino potrebbe pensarci un protagonista inatteso: Federico Bernardeschi. Il suo ritorno in Italia, infatti, potrebbe favorire il trasferimento in Campania di un obiettivo del Napoli.

Mercato Napoli, Bernardeschi al Bologna libera Ndoye: la situazione

Federico Bernardeschi può diventare l’uomo in più del Napoli in ottica calciomercato. L’esterno italiano si è liberato a zero dal Toronto, proprio come Lorenzo Insigne, ed ora sogna un ritorno nel Bel Paese, al Bologna di Vincenzo Italiano.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i rossoblù sarebbero pronti ad offrirgli un biennale a 2 milioni di euro e l’iconica maglia numero 10. Qualora le parti trovassero un accordo, potrebbe concretizzarsi con molta più facilità la cessione di Dan Ndoye, il grande gioiello dei felsinei che piace tantissimo al Napoli di Antonio Conte. Ad oggi, però, il prezzo del cartellino dello svizzero è ancora troppo alto.

Napoli – Ndoye, non c’è ancora l’accordo: il Bologna chiede 45 milioni di euro

Dan Ndoye non è sparito dai radar del d.s. partenopeo Giovanni Manna, nonostante in questi ultimi giorni si senta parlare esclusivamente di Noa Lang e Sam Beukema in orbita Napoli. L’affare per il talentoso esterno rossoblù al momento resta complicato: il Bologna vuole 45 milioni di euro cash per far partire subito il classe 2000.

Il prezzo del cartellino, però, potrebbe abbassarsi qualora il d.s. bolognese Sartori riuscisse a chiudere per il ritorno in Italia di Federico Bernardeschi. Il Napoli, dunque, guarda con attenzione alla vicenda, pronto a sferrare il colpo decisivo per Ndoye, che di fatto è l’obiettivo numero uno visto che Jadon Sancho si sta accordando con la Juventus.