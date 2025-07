Vicino l’approdo in Serie A, ma non con la maglia del Napoli: sfuma l’obiettivo del Ds Manna

Un obiettivo di mercato del Napoli sta per approdare in Serie A, ma non vestirà la maglia azzurra: beffato il d.s. Giovanni Manna

Il Napoli è alla ricerca di altri rinforzi per potenziare la rosa a disposizione di mister Antonio Conte. Dopo le ufficializzazioni di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, la società in queste ore è totalmente impegnata nella definizione dell’affare Noa Lang dal PSV.

La dirigenza ha fretta di chiudere entro questa settimana per permettere all’esterno olandese di prendere parte ai ritiri estivi. Assieme al classe ’99 sarebbe potuta arrivare un’altra ala, che però sembra essere ad un passo dal vestire un’altra maglia di Serie A: il d.s. partenopeo Giovanni Manna è stato beffato dai rivali.

La Juventus insiste per Sancho, contatti positivi: Napoli beffato

Il Napoli dovrà rinunciare al sogno Jadon Sancho. La Juventus, dopo essersi inserita nella corsa al classe 2000, sembra ormai essere la favorita numero uno in Italia per acquistare l’inglese. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, infatti, nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti più che positivi con il giocatore.

Ora, la dirigenza bianconera dovrà trattare con il Manchester United per chiudere l’affare. Dopo aver raggiunto l’intesa di massima nella notte con Jonathan David, altro vecchio obiettivo del Napoli, la Vecchia Signora sta per beffare per la seconda volta i Campioni d’Italia, che dovranno virare in fretta su altri profili per le corsie esterne.