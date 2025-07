Addio Napoli, fissata la deadline: si chiude

Il Napoli si conferma attivissimo sul mercato, destreggiandosi abilmente tra colpi in entrata di assoluto spessore e cessioni necessarie.

Manna si sta dimostrando mattatore assoluto di questa sessione di calciomercato e non solo per i colpi in entrata. Dall’altro lato, infatti, è necessario piazzare esuberi diventati un peso per la società azzurra. In tal senso, arrivano aggiornamenti direttamente da Torino.

Ngonge verso il Torino, trattativa ai dettagli

Secondo quanto riferito da Gianluca Sartori, giornalista del Corriere della Sera Torino, ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’, Cyril Ngonge sarebbe in dirittura d’arrivo al Torino di mister Baroni. L’esterno belga, arrivato a Napoli nella sessione di mercato di gennaio 2024, non ha mai convinto del tutto ed è per questo che ad oggi non è più necessario al progetto Napoli.

“Ngonge al Torino si può chiudere settimana prossima. È il preferito per rinforzare le corsie”, ha spiegato Sartori

Le cifre del trasferimento dovrebbero aggirarsi tra i 6 e 7 milioni di euro, ma resta ancora da chiarire la formula dell’affare. Il Torino, dal canto suo, ha fretta di chiudere l’affare in quanto il ritiro dei granata inizierà la settimana prossima.

Slegata dalla trattativa per Ngonge c’è quella relativa a Vanja Milinkovic-Savic con il portiere serbo che, nonostante l’interesse del Napoli, non spinge per la cessione. Seguiranno aggiornamenti.