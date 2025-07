Napoli, salta anche il difensore: era un obiettivo da gennaio

Gli azzurri salutano definitivamente la pista dell’ex Inter: ha deciso dove giocherà

Non solo attacco, ma anche difesa nei pensieri della società azzurra, volenterosa di regalare ad Antonio Conte un solido reparto difensivo. Il Napoli si è già mosso, sia per il presente che in ottica futura, con l’acquisto del giovane 20enne Luca Marianucci dall’Empoli.

Ma il ds Manna è intenzionato a portare un giocatore con maggiore esperienza internazionale vista anche la partecipazione alla prossima Champions League. Per questo nelle ultime settimane, infatti, si era rifatta viva la pista su un possibile interessamento del Napoli ad un ex Inter, poi smentito dall’agente del calciatore.

Niente Napoli per il difensore: ecco dove ha deciso di giocare

Gli azzurri erano da tempo sulle tracce di Milan Škriniar, difensore slovacco ex Inter, attualmente di proprietà del Psg. Nell’ultima stagione è stato mandato in prestito al Fenerbahçe, squadra che, come riportato dall’esperto di calciomercato ‘Fabrizio Romano’, è vicina all’acquisto a titolo definitivo del calciatore.

Il Napoli aveva provato a prendere il classe ’95 nell’ultima sessione invernale di calciomercato, senza però mai affondare definitivamente il colpo decisivo. Così come nelle ultime settimane, si era solo vociferato di un tentativo di acquisto smentito subito dall’agente dello slovacco: “Skriniar ha avuto contatti col Napoli nella precedente sessione di mercato, in questa no”.

Ma la dirigenza partenopea non è intenzionata a fermarsi ed è pronta a spingersi, questa volta con decisione, per acquistare Sam Beukema dal Bologna.

Una situazione delicata vista la richiesta dei rossoblù (30-35 milioni), considerata ancora troppo alta dal Napoli che aveva provato ad inserire Alessandro Zanoli nella trattativa, ricevendo però un secco no dagli emiliani. Secondo ‘Fabrizio Romano’ ci sono stati nuovi contatti che potrebbero portare, nei prossimi giorni, a mettere un punto a questo affare.