Beukema al Napoli, l’annuncio di Romano: “Nuovi contatti in giornata”. Cosa si sono detti i club

Il difensore resta uno degli obiettivi degli azzurri e dall’esperto di mercato arrivano importanti novità sulla giornata di oggi: ecco cosa è emerso

Sam Beukema è il grande obiettivo di mercato del Napoli per il reparto difensivo. La società partenopea vuole rinforzarsi in quella zona di campo e punta da settimane al centrale olandese. Lo stesso ha aperto al trasferimento in azzurro, sottolineando come sarebbe pronto a saltare su un treno che potrebbe cambiargli la carriera. Sotto la guida di ad Antonio Conte punterebbe fortemente allo scudetto.

Beukema sarebbe protagonista anche in Champions League, alternandosi con Buongiorno e Rrahmani e andando a consolidare la miglior difesa d’Europa dello scorso anno. Un’investitura importante dopo quanto fatto vedere nella scorsa stagione in Emilia. Questo il Bologna lo sa bene, ma non ha intenzione di svendere i suoi talenti, proprio come non ha fatto un anno fa con Calafiori e Zirkzee.

Beukema, il Napoli in pressing: cosa emerge nella trattativa

Il Napoli non molla il giocatore, nonostante da parte dei rossoblù si sia alzato un muro. Per meno di 30/35 milioni di euro il difensore non si muove. Il 26enne è reduce da 47 presenze nella scorsa stagione ed è un valore aggiunto per chiunque lo ha in rosa.

La società partenopea ne è consapevole, ma punta comunque ad uno sconto. Il tentativo di inserimento di Zanoli non è andato a buon fine, almeno in questa prima fase. Nella giornata di oggi, però, le parti hanno avuto modo di dialogare nuovamente.

Come riportato dal giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, sul proprio account YouTube, il Napoli ha ripreso un dialogo diretto con il Bologna per assottigliare definitivamente la distanza tra domanda e offerta per Beukema.

Dalla trattativa non trapela né un grosso ottimismo, come nel caso di Noa Lang, né un pessimismo come per Jadon Sancho. Al momento le parti proseguono nei meeting per trovare un punto d’incontro e procedere così alla fumata bianca. Nel video caricato in giornata, Fabrizio Romano non cita Ndoye, facendo intuire di un affare parallelo a quello legato a Beukema, e ora messo in standby.