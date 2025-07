Calciomercato Napoli, manca ancora l’accordo: la scelta di Manna

Aggiornamento di mercato importante che riguarda l’obiettivo di mercato del Napoli: ecco cosa ha deciso di fare il direttore sportivo Manna

Sono giorni chiave in casa Napoli per quanto concerne il calciomercato. Dopo le ufficializzazioni del giovane Luca Marianucci e del fuoriclasse Kevin De Bruyne, il club è al lavoro per accontentare mister Antonio Conte. L’obiettivo è far approdare altri calciatori importanti all’ombra del Vesuvio.

Riguardo quest’ultimo punto, c’è un giocatore che nelle ultime ore sembrava essersi avvicinato sensibilmente ai Campioni d’Italia, ma gli aggiornamenti di mercato dell’ultima ora sembrano aver rimescolato le carte in tavola. Ecco la posizione del d.s. Giovanni Manna.

Napoli, per Lang anche oggi ancora nessun accordo con il PSV: la situazione

Il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto, tramite un post pubblicato sul proprio account X, spaventa i tifosi del Napoli in merito all’affare Noa Lang. Sembrava tutto fatto, e invece c’è da segnalare ancora distanza tra domanda e offerta.

La trattativa intavolata con il PSV Eindhoven, infatti, non prevederà la fumata bianca a breve poiché non c’è l’accordo economico tra i due club, nonostante gli intensi contatti avuti nella giornata di oggi. Resta distanza sulla valutazione dell’olandese tra parte fissa e variabile. Il PSV preme per avere 30 milioni di euro garantiti, ma il Napoli è fermo sulla sua valutazione di 25 fissi più 5 di bonus. Il d.s. Manna non vuole mollare la presa sul calciatore.