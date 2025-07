Beukema – Napoli, cambia tutto: che colpo di teatro

L’affare per l’obiettivo numero uno del Napoli sembra essersi finalmente sbloccato: aggiornamento importante dell’ultim’ora

Il Napoli è uno dei club più attivi nell’ultimo mese per quanto riguarda il calciomercato. Dopo i due acquisti ufficiali di Marianucci e De Bruyne, gli azzurri stanno chiudendo in queste ore per Noa Lang del PSV. Tra molto poco, dunque, il d.s. Giovanni Manna si potrà dedicare completamente al quarto colpo in entrata, forse il più importante.

Si tratta dell’acquisto di Sam Beukema, difensore del Bologna. Al Napoli manca come l’aria un nuovo centrale, specie dopo la cessione quasi ufficializzata di Rafa Marin. La trattativa per l’olandese si era arenata negli scorsi giorni a causa delle elevate richieste dei rossoblù, inamovibili sul prezzo del cartellino. Nelle ultime ore, però, sembra essere cambiato tutto.

Mercato Napoli, il Bologna abbassa le pretese per Beukema: la trattativa può finalmente decollare

Sam Beukema si avvicina al Napoli. Il calciatore è stato individuato da Giovanni Manna come il profilo ideale per rinforzare la retroguardia azzurra. Le ultime notizie sulle trattative sono clamorose, e a riferirle ci ha pensato il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti, nel corso di Sky Sport 24.

Perché il Napoli riprenderà a parlare con il Bologna per quanto riguarda l’affare Beukema? Semplice, poiché la richiesta dei rossoblù è finalmente scesa, anche se di poco: da 35 si è passati a 30 milioni di euro. Il Napoli è ancora fermo sulla sua prima offerta da 24 milioni, ma è chiaro che dopo aver capito che ci sono i margini per trattare, dovrà fare un passo in avanti nei confronti dei felsinei. Da segnalare che gli azzurri hanno già incassato il sì del giocatore, fondamentale per l’apertura ad uno sconto da parte del d.s. Sartori.