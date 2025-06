Via al calciomercato, Napoli scatenato: subito due colpi prima di Dimaro

Sono ore sempre più calde per il calciomercato azzurro, con la dirigenza pronta ad affondare colpi decisivi per la rosa

Una società partenopea scatenata sul mercato, è pronta a regalare ad Antonio Conte importanti rinforzi per completare la squadra in vista della prossima stagione. Dopo gli arrivi certi di De Bruyne per il centrocampo e Marianucci per la difesa, ora l’attenzione è tutta sul reparto offensivo.

Il Napoli l’anno prossimo dovrà fare i conti con ben quattro competizioni (Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana) e sarà, dunque, fondamentale affondare i colpi il prima possibile per permettere al tecnico leccese di preparare i suoi uomini al meglio, il prima possibile.

Proprio per questo il ds Manna con la dirigenza sono all’opera per definire gli ultimi dettagli per l’arrivo di giocatori chiave. Il Napoli è al centro di tante voci di mercato, ma più di tutte quelle legate all’acquisto di giocatori offensivi per completare l’attacco. La società azzurra ha fretta di chiudere entro la settimana.

Calciomercato Napoli, Lang e il vice-Lukaku subito: la situazione

Da domani 1° luglio sarà possibile definire tutti i dettagli per l’approdo di nuovi giocatori e il Napoli è intenzione ha chiudere diverse operazioni prima dell’inizio del ritiro estivo di Dimaro del prossimo 17 luglio.

Infatti, come menzionato da ‘Il Mattino’, il Napoli è pronto a definire gli ultimi dettagli delle trattative legate a Noa Lang e al vice Lukaku: se da un lato però abbiamo l’accordo quasi totale raggiunto con il calciatore olandese e il Psv sulla base di 25 milioni e i 2,5 netti a stagione per il classe ’99, dall’altro lato la situazione è un po’ più delicata.

La dirigenza azzurra è da tempo sulle tracce del vice Lukaku e più di tutti i nomi per affiancare big Rom sono Nunez e, soprattutto, Lucca. L’attaccante italiano, infatti, nelle ultime ore è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra, con la società pronta a versare i 35 milioni richiesti dall’Udinese. La pista Nunez resta invece sullo sfondo vista l’alta valutazione (60 milioni) fatta dal Liverpool per il suo attaccante.

Il Napoli non molla Ndoye-Beukema, ma il Bologna fa muro

La società azzurra vuole puntare su altri giocatori già con un’importante esperienza nel calcio italiano. Proprio per questo si continua a puntare Ndoye e Beukuma del Bologna, profili seguiti con attenzione da società e mister Conte.

Come riportato da ‘Sky Sport Italia’, la dirigenza rossoblù non ha intenzione di scendere al di sotto degli 80 milioni per lasciare partire due giocatori chiave. I prossimi giorni potrebbe essere, dunque, fondamentali per chiudere tutte le trattative.