Dall’Atalanta al Napoli, Manna ci aveva provato: retroscena clamoroso (ESCLUSIVA)

Il Napoli ci aveva provato per un colpo di mercato a sorpresa per un colpo di mercato dall’Atalanta: vi raccontiamo un retroscena in esclusiva.

Il Napoli si sta muovendo su tantissime piste nel suo calciomercato. La tattica del club è infatti chiara, cioè quella di sondare più piste per poi scegliere in un momento successivo sul quale affondare concretamente. Così, ad esempio, è successo per l’attacco, con il club che sembra aver scelto di virare su Lucca dopo aver appreso delle difficoltà ad arrivare a Darwin Nunez.

Fra le tante trattatative avviate e sfumate ce n’è anche una abbastanza clamorosa, che avrebbe portato al Napoli uno dei perni dell’Atalanta delle ultime stagioni.

Napoli, tentativo fallito per Pasalic (ESCLUSIVA)

Secondo quanto riportato dalla nostra redazione, infatti, il Napoli avrebbe fatto un tentativo concreto per Pasalic prima che l’Atalanta formalizzasse il rinnovo del suo contratto (non ancora ufficiale, ma oramai praticamente certo).

La pista è dunque da definirsi sfumata, ma il Napoli ci aveva provato per “bissare” il colpo a zero fatto con De Bruyne nella metà campo. Pasalic ha infatti il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, ma l’Atalanta è riuscita a trovare l’accordo per estenderlo per altri tre anni, evitando un doloroso addio a costo zero.

I dialoghi fra Napoli e Atalanta potrebbero comunque proseguire per altri calciatori: gli ultimi rumors, infatti, parlano dell’interesse azzurro per Giorgio Scalvini, giocatore ritenuto però incedibile dal club bergamasco. Non si può escludere, inoltre, un tentativo futuro anche per Ademola Lookman, pista che però sarebbe senza dubbio non poco costosa.

Il Napoli quindi ci aveva provato davvero per Mario Pasalic: un colpo che avrebbe potuto portare in casa Napoli una pedina preziosissima per aggiungere ulteriori alternative nella metà campo per Antonio Conte con una spesa pari praticamente a zero.

Invece, Pasalic ha deciso di proseguire la sua avventura atalantina, iniziata nel 2018 e destinata, quindi, a vivere la sua ottava stagione. Il crato si è rivelato in questi anni come uno dei centrocampisti più prolifici di questo campionato.

Per questo, un profilo come il suo avrebbe sicuramente fatto comodo, ma ora il club guarda ad altre strade. Il nome più ricorrente per il reparto resta quello di Musah, la cui trattativa ha però subito una frenata in attesa di una definizione esatta del futuro di Frank Anguissa.