Stupenda iniziativa per i tifosi del Napoli: sconto allo store per 24 ore

Il Napoli regala ai tifosi un’importante sconto da utilizzare presso lo store online del club

La società azzurra continua a muoversi a 360°. Questa volta però non per regalare nuovi beniamini da amare, ma per offrire nuovi sconti da utilizzare sul sito ufficiale del Napoli. Da questa sera alle 21, la piattaforma online sarà in manutenzione proprio per permettere lo sviluppo di questa iniziativa.

SSC Napoli, martedì 1 luglio parte lo sconto online: ecco come funziona

Il sito del Napoli sarà regolarmente attivo a partire da domani 1° luglio con la nuova iniziativa proposta dalla società. Infatti a partire dalle prossime 24 ore, e fino alle 9 del mattino del 2 luglio, sarà possibile usufruire dello sconto del 10% da utilizzare presso lo store online del Napoli. Di seguito la nota della società azzurra:

Il sito sarà di nuovo regolarmente online da Martedì 1 Luglio alle ore 9. Per dare il benvenuto alla nuova stagione, inserendo il codice PROMOAG4IN10 ciascun utente potrà usufruire di uno sconto del 10% per tutti gli acquisti perfezionati dalla riapertura dello store on line fino alle ore 09.00 del 2 Luglio

Il Napoli non riparte solo da Antonio Conte, ma anche dai suoi tifosi per la prossima stagione.