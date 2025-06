Napoli, un solo giocatore della Prima Squadra lascia da parametro zero

Ultimo giorno di contratto per chi è in scadenza: c’è un solo calciatore campione d’Italia che lascerà Napoli senza rinnovo

Il 30 giugno è la data di scadenza dei contratti, nonché il giorno di fine stagione. Dal 1 luglio comincia il calciomercato estivo, inizia una nuova annata e si riparte praticamente da zero.

Il Napoli qualche giorno fa ha rinnovato il contratto ad Alex Meret, dopo una lunghissima trattativa durata mesi. Il portierone continuerà a difendere i pali azzurri. Poi c’è Anguissa, che all’interno del suo contratto ha l’opzione di rinnovo automatico a favore del club. Dunque, il giocatore non va in scadenza e sembra aver cambiato idea anche sul suo futuro. A fine campionato si pensava ad un suo addio, ora le percentuali di permanenza sono in risalita.

Contini, il campione d’Italia senza rinnovo: lascia Napoli a parametro zero

Secondo quanto riportato da Transfermarkt, il terzo portiere del Napoli Nikita Contini è al suo ultimo giorno di contratto con gli azzurri. Una vita passata in azzurro. Dal 2008 fino ad oggi. È cresciuto nel settore giovanile del Napoli, poi ha girato mezza Italia in prestito, trovando continuità in Serie C e in Serie B con Siena e Virtus Entella.

Nella stagione 2023-24 è rimasto nella Prima Squadra, così come quest’anno. Il suo agente ha provato a lavorare per una cessione già dalla scorsa estate, senza riuscirci. Ad ogni modo, se non dovessero esserci clamorosi colpi di scena, Nikita Contini lascia il Napoli da campione d’Italia e da domani sarà svincolato.