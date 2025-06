Nuovo attaccante Napoli, decisione da 40 milioni: la scelta

Arrivano novità sul futuro attaccante del club campione d’Italia: gli azzurri hanno preso una decisione.

Il calciomercato del Napoli è a dir poco stratosferico. Il club partenopeo è attivissimo sul mercato per migliorare ancora di più la rosa che ha conquistato lo scudetto. Tante le trattative in corso: dopo il super colpo De Bruyne, la dirigenza azzurra si appresta a concludere gli affari Lang e Beukema.

Nel frattempo ci sono novità sul prossimo acquisto del Napoli per il reparto offensivo. Il club azzurro ha scelto il futuro bomber che andrà a rinforzare la rosa di Antonio Conte: i tifosi attendono l’ufficialità.

Domani nuovo contatto tra Napoli e Udinese per Lucca

Lucca ad un passo dal Napoli: nonostante i numerosi rumors su un possibile fallimento della trattativa, domani i due club si incontreranno per trovare un accordo economico.

Secondo Tuttomercatoweb, il prossimo attaccante del Napoli è sempre più vicino. In giornata c’è stato un contatto ufficiale tra gli azzurri e l’Udinese per l’ingaggio di Lorenzo Lucca. La trattativa è ormai ad un passo dalla chiusura, nonostante nelle scorse ore sia stato registrato un inserimento dell’Atletico Madrid nell’affare.

La giornata di domani potrebbe essere decisiva per la buon riuscita della trattativa. Ci sarà, infatti, un nuovo confronto tra i due club per trovare un accordo economico: molto probabilmente il Napoli dovrà sborsare 40 milioni di euro per ingaggiare Lucca. Nessun dubbio sulla volontà del giocatore: ormai da settimane è stato raggiunto l’accordo con l’attaccante.

Lucca preferito a Nunez: sarà lui l’attaccante azzurro

Il valzer degli attaccanti sembra essere arrivato al capolinea: il Napoli ha scelto Lucca. Il bomber italiano ha avuto la meglio anche su Darwin Nunez.

In attesa dell’ufficialità, sembra ormai chiara la decisione presa dalla dirigenza del Napoli. Per la prossima stagione il club campione d’Italia punterà su Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese è riuscito a battere anche la concorrenza di Darwin Nunez: il bomber del Liverpool ha un ingaggio molto più oneroso e la trattativa col club non ha avuto il risvolto sperato.

Forte l’impatto di Antonio Conte nella trattativa: in passato il tecnico salentino ha speso ottime parole sull’attaccante classe 2000. Anche per questo motivo il giocatore dell’Udinese ha trovato subito l’accordo col Napoli e ha spinto il più possibile per una cessione. Molto probabilmente Lucca sarà il vice di Romelu Lukaku, garantendogli un pò di riposo visti i numerosi impegni in programma nella prossima stagione.