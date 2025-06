Dalla Spagna sono certi: “Napoli in pole position per il campione del Mondo”

Il club azzurro fa sul serio per un vincitore del Mondiale: la notizia clamorosa fa sognare tutti i tifosi partenopei.

Napoli scatenato sul mercato. Il club azzurro sta letteralmente dominando questa sessione di calciomercato. La dirigenza è sempre attiva per individuare i profili adatti alla rosa di Conte. Vicini alla chiusura gli affari Lang e Beukema: l’esterno del PSV è ormai ad un passo, mentre per il difensore si cerca l’intesa col Bologna.

Nelle ultime ore una notizia inaspettata sta facendo impazzire di gioia tutti i tifosi azzurri. Il Napoli sarebbe in corsa per un vero e proprio top player che in carriera ha vinto di tutto.

Napoli su Thomas Muller: è una richiesta di Conte

Il Napoli ha messo nel mirino il campione del Bayern Monaco: il tedesco si svincolerà alla fine del Mondiale per Club e potrebbe essere l’asso nella manica per Antonio Conte.

Dalla Spagna arriva una notizia a dir poco incredibile. Secondo il sito fichajes.net, il Napoli starebbe valutando l’opzione di ingaggiare Thomas Muller. Dopo aver vinto innumerevoli trofei in più di 15 anni, l’attaccante lascerà il Bayern Monaco una volta terminato il Mondiale per Club.

È proprio Antonio Conte a volere Muller: per il tecnico salentino potrebbe essere il profilo giusto per l’attacco degli azzurri. Un giocatore d’esperienza come lui potrebbe dare molto al gruppo squadra, diventando un vero e proprio jolly da inserire nei momenti più complicati. I tifosi azzurri attendono ulteriori aggiornamenti su questa notizia: nel frattempo in molti iniziano a sognare vedendo accostato il campione tedesco al Napoli.