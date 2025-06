Napoli, la firma di Meret non cambia le cose: la strategia azzurra

Il rinnovo di Alex Meret sembra mettere a posto la situazione tra i pali del Napoli di Antonio Conte. Un prolungamento atteso da parecchi mesi, che arriva proprio quando la dirigenza sembra sul punto di firmare un altro portiere.

Le voci relative ad un possibile arrivo di Milinkovic Savic sono aumentate sempre di più nelle ultime settimane, ma la mancata firma inizia a preoccupare l’ambiente.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport chiarisce la situazione ma soprattutto svela le reali intenzioni della dirigenza partenopea, assolutamente non intenzionata a fermarsi dopo la firma di Alex Meret.

Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e Antonio Conte vogliono rinforzare anche la porta azzurra, per non arrivare impreparati alla prossima stagione.

“Ora, è caccia a un altro portiere. Il Cagliari ha gia ufficializzato il riscatto di Caprile. Al club azzurro andranno 8 milioni. Scuffet, invece, è rientrato in Sardegna dopo la fine del prestito e si vedrà. La strategia del Napoli è chiara: arriverà un altro portiere forte, di spessore, per aumentare la competitività del reparto in vista del ritorno in Champions e delle quattro competizioni. Piace molto Suzuki del Parma, al momento blindato e dichiarato incedibile. In futuro chissà. Nella lista del ds Manna c’è stato anche Milinkovic-Savic del Torino (ai granata piace Ngonge): tutto congelato”, scrive il quotidiano.