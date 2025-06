Napoli, un esubero verso l’addio per rilanciarsi altrove: i dettagli

Un calciatore azzurro è pronto a rilanciarsi lontano da Napoli, una neopromossa lo vuole in squadra.

L’estate del calcio italiano è fatta di mercato, scambi, cessioni e acquisti. Il Napoli, reduce da una stagione unica ed emozionante con la conquista del quarto scudetto, è pronto a progettare il futuro per rinforzare la squadra alla cui guida c’è Antonio Conte.

Tra gli obiettivi della società c’è anche la volontà di sfoltire il gruppo e dare opportunità di crescita a coloro i quali hanno trovato meno spazio in questo ultimo anno. Tra questi c’è anche un esterno offensivo.

Napoli, cessione in vista: ecco chi è il calciatore

Il Pisa, neopromossa in Serie A, sta costruendo la sua squadra per competere con le big del calcio italiano. Il club toscano è pronto a scommettere su un profilo giovane, ma con esperienza a cui affidare una maglia da titolare. L’interesse è per Alessio Zerbin, la cui duttilità sulla fascia hanno attirato le attenzioni.

Secondo quanto riportato su X dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Pisa ha chiesto al Napoli di cedere il calciatore con il diritto di riscatto. La trattativa è in corso e potrebbe concretizzarsi proprio nelle prossime settimane per consentire il trasferimento di Zerbin e consentirgli di effettuare la preparazione atletica.

L’operazione consentirebbe agli azzurri di sfoltire la rosa, ma al tempo stesso permetterebbe al calciatore di trovare continuità e la titolarità. Dopo la sua stagione a Venezia, con 18 presenze e un gol, Alessio Zerbin è pronto a valutare la sua nuova avventura.