Lang – Napoli, ecco cosa manca per l’ufficialità: le ultime dall’Olanda

Lang vicinissimo al club partenopeo, dall’Olanda arriva un’indiscrezione sulla trattativa: i dettagli.

La trattativa tra il Napoli e il PSV Eindhoven per il trasferimento di Noa Lang è in una fase cruciale. Nonostante le indiscrezioni su un accordo già raggiunto, il giornalista olandese Rik Elfrink ha svelato un importante retroscena.

Noa Lang a un passo da Napoli, l’indiscrezione dall’Olanda

Secondo Elfrink, le cifre dell’affare sono note solo a pochi dirigenti del club, ma l’obiettivo rimane quello di incassare almeno 30 milioni di euro per il suo trasferimento. Sembrerebbe che l’incontro per intavolare la trattativa ci sia stata solo tra i dirigenti, ma c’è aspettativa per l’incontro tra le società. Il giornalista, inoltre ha dichiarato che fino a ieri sera il PSV non aveva ancora raggiunto un accordo definitivo con il Napoli.

Tuttavia, altre fonti indicano che l’accordo tra il Napoli e il PSV è ormai vicino alla conclusione. Il calciatore stesso avrebbe dato il suo assenso al trasferimento, indicando la sua disponibilità a trasferirsi a Napoli. L’operazione potrebbe essere definita nei prossimi giorni, con la possibilità di una chiusura già questa settimana.

L’arrivo di Lang rappresenterebbe un rinforzo significativo per il Napoli, aggiungendo qualità e profondità alla rosa. Con l’esperienza maturata nei campionati olandese e belga, il giocatore potrebbe integrarsi rapidamente nel sistema di gioco di mister Conte.

Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, ha anche parlato di cifre. Il passaggio di Noa Lang al Napoli avverrà 25 milioni di euro più bonus, con un contratto per il calciatore fino al 2030 e un ingaggio di 2,5 milioni di euro all’anno più bonus.