Noa Lang al Napoli, spunta anche una data: tutte le cifre della trattativa

L’esterno d’attacco olandese è a un passo dagli azzurri ed è spuntata anche una data per chiudere l’affare: tutte le cifre della trattativa in via di definizione

Ci siamo, Noa Lang sta per diventare un calciatore del Napoli. Le parti non sono mai state così vicine alla chiusura, che appare ormai imminente. L’esterno d’attacco piaceva già da gennaio, venendo individuato come possibile sostituto di Kvaratskhelia, ma non si riuscì a trovare un accordo con il PSV. Gli olandesi non volevano privarsi del loro maggior talento a metà stagione e hanno respinto l’offerta.

Lang aveva aperto al trasferimento già 5-6 mesi fa, ma ha dovuto aspettare. Ha trionfato nuovamente nel campionato olandese, ha pazientato fino al termine della stagione e ora è pronto a vestire la maglia azzurra. Il suo nome non era in pole, rispetto ad alternative con Ndoye o Sancho, ma lentamente ha riscalato le gerarchie ed è tornato a essere una delle priorità del Napoli.

Noa Lang, presto la firma con il Napoli: i costi dell’operazione

I dirigenti partenopei hanno quindi accelerato le operazioni, confermando l’accordo economico con il calciatore, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,5 milioni di euro all’anno. Più difficile la trattativa con il PSV, che ha chiesto cifre inizialmente più alte rispetto a quelle immaginate dal Napoli. Una distanza che verrà risolta nelle prossime ore in maniera definitiva.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lang firmerà un contratto di 5 anni, fino al 2030. Nella scorsa stagione, ha realizzato 14 gol e 12 assist in 44 presenze e meno di due settimane fa ha compiuto 26 anni. Nel pieno della maturità calcistica, è pronto al definitivo salto di qualità della sua carriera, pronto a fare la differenza anche nel campionato italiano.

Le cifre dell’operazione dovrebbero aggirarsi intorno ai 25 milioni di base fissa, più bonus. Un affare che complessivamente dovrebbe raggiungere i 30 milioni, con il Napoli che è riuscito a strappare un piccolo sconto rispetto alle prime cifre circolate.

La giornata chiave potrebbe essere addirittura già quella di domani, lunedì 30 giugno. Sono ore dunque caldissime per far sì che i campioni d’Italia chiudano il loro terzo affare dopo Kevin De Bruyne e Marianucci. Noa Lang è pronto a rinforzare i partenopei e a vincere tanto, anche grazie ai suoi gol e ai suoi assist.