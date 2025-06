Il capitano del Milan al Napoli, un’occasione da non perdere

Il club azzurro potrebbe tentare l’affondo per un rossonero: sarebbe un ottimo affare per la rosa di Conte.

Napoli sempre attivo sul mercato. Il club campione d’Italia sta dominando questa sessione di calciomercato, chiudendo trattative davvero di spessore. Dopo aver ingaggiato Marianucci e De Bruyne, la dirigenza partenopea è vicinissima a blindare Noa Lang Sam Beukema e Lorenzo Lucca: l’accordo con i rispettivi club è ormai ad un passo.

Nel frattempo arriva un’indiscrezione decisamente interessante. Il Napoli potrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea di tentare una trattativa per un giocatore rossonero.

Niente rinnovo per Calabria: da capitano a svincolato

Nel giro di poco più di sei mesi la carriera di Calabria ha preso una piega decisamente inaspettata: dopo aver salutato Milano per via di incomprensioni col tecnico, ora il Bologna ha deciso di non rinnovargli il contratto.

Termina dopo solo sei mesi l’avventura di Davide Calabria al Bologna. Nonostante l’ex Milan sia sceso più volte in campo, vincendo anche la Coppa Italia, non è stato trovato l’accordo per il rinnovo. La stagione del difensore è decisamente negativa: prima la rottura con Conceicao, poi il passaggio non brillante al Bologna e infine il mancato rinnovo.

Per la prima volta in più di 10 anni di carriera, Davide Calabria è svincolato. Dopo una vita intera passata con addosso la casacca del Milan, arrivando addirittura ad indossare la fascia da capitano, il terzino non ha più una squadra a soli 28 anni. Adesso il futuro dell’ex Bologna è decisamente in bilico.

Possibile occasione per il Napoli: il futuro di Calabria

Tantissimi i dubbi sul futuro di Calabria: l’ex capitano del Milan ha ricevuto molte offerte da diversi club e dovrà decidere la prossima destinazione. Nel frattempo il Napoli valuta un suo possibile ingaggio a costo zero.

Al momento non ci sono novità sul futuro di Calabria. Nonostante la stagione più che complicata, il difensore ha molte richieste sia dal campionato italiano che dall’estero. L’ex rossonero si prenderà un pò di tempo per analizzare tutte le offerte e decidere quale sia la migliore per cercare di recuperare la sua carriera.

Calabria potrebbe essere una vera e propria occasione d’oro per il Napoli di Antonio Conte. Tralasciando l’ultima pessima annata, il terzino ha sempre dimostrato di essere un ottimo giocatore, garantendo solidità difensiva e sicurezza. Il classe 1996 potrebbe essere un ottimo innesto per la rosa degli azzurri: potrebbe offrire esperienza al resto del gruppo e scendere in campo nei momenti più complicati. In attesa di aggiornamenti sulle trattative in difesa, il Napoli ci pensa seriamente.