Il Napoli insiste per Beukema: la risposta del Bologna è chiara

Il club azzurro non vuole mollare la presa sul difensore olandese: i rossoblù però non cambieranno idea sulla trattativa.

Prosegue il calciomercato del Napoli. La dirigenza azzurra è continuamente al lavoro per cercare di rinforzare il più possibile la rosa di Antonio Conte. Dopo aver ufficializzato Marianucci e De Bruyne, il club è pronto a chiudere la trattativa per Noa Lang: l’accordo con il PSV per l’attaccante è ormai ad un passo.

Nel frattempo arrivano degli aggiornamenti interessanti sulla trattativa per Sam Beukema. Il club partenopeo farà di tutto per ingaggiare il difensore olandese, ma il Bologna sembra avere le idee chiare.

Di Marzio: “Contatti continui tra Napoli e Bologna per Beukema”

Il Bologna ha già rifiutato un’offerta da parte del club azzurro: secondo il giornalista Di Marzio il Napoli continuerà ad insistere per cercare di ridurre la distanza con i rossoblù.

Nonostante il fortissimo interesse del Napoli per Sam Beukema, l’accordo economico con il Bologna sembra essere ancora distante. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa tra i due club, sottolineando in particolar modo come il club rossoblù abbia già rifiutato una proposta da parte dei partenopei:

“Giorni intensi di calciomercato per il Napoli, che punta a regalare qualche calciatore ad Antonio Conte prima dell’inizio della preparazione estiva. Il nome più apprezzato per la difesa è quello di Sam Beukema del Bologna, per cui i rossoblù hanno già rifiutato un’offerta. I campioni d’Italia intanto continuano ad avere contatti continui con l’entourage del calciatore, per provare a ridurre la distanza tra richiesta e offerta”

Pedullà: “Da oggi Beukema tornerà in pressing”

L’insider di mercato Pedullà sottolinea la volontà del calciatore di cambiare aria: il Napoli è disposto ad offrire anche più di 30 milioni pur di convincere il Bologna a cedere il difensore.

Il giornalista Alfredo Pedullà ha dato ulteriori aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Beukema sul proprio sito. Il difensore olandese non vede l’ora di trasferirsi a Napoli, ma sarà necessario convincere una volta per tutte il Bologna ad aprire alla cessione: