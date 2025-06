Napoli, tentativo per un calciatore del Milan: il retroscena

Il Napoli è attivissimo sul mercato e pare abbia presentato un’offerta al Milan per acquisire un rossonero a titolo definitivo

Il Napoli prosegue spedito sul calciomercato. La dirigenza azzurra è al lavoro per chiudere altre trattative e rinforzare la rosa a disposizione di mister di Antonio Conte. A breve arriverà l’ufficializzazione del colpo Noa Lang: l’esterno del PSV ha trovato l’accordo con i partenopei ed è pronto a salutare gli olandesi, che hanno accettato l’offerta dei Campioni d’Italia.

Il Napoli per rinforzarsi guarda all’estero, dunque, ma anche in Serie A: continua a piacere tanto Lorenzo Lucca dell’Udinese, ma l’attaccante della Nazionale Italiana non è l’unico obiettivo. Nelle ultime ore, inoltre, è emerso un retroscena che ha svelato l’interessamento degli azzurri per un calciatore del Milan. Il club di Aurelio De Laurentiis sembrerebbe addirittura aver presentato un’offerta tempo fa ai rossoneri, che hanno risposto così.

Calciomercato, il Napoli ci ha provato per Jimenez del Milan: offerti 25 milioni di euro

Alex Jimenez è un grande prospetto per il futuro. Il terzino spagnolo classe 2005 il prossimo anno si giocherà tutte le carte per essere protagonista sotto la guida del nuovo mister Massimiliano Allegri. Il futuro al Milan non sembra essere in discussione, anche se nelle ultime ore è emerso un retroscena clamoroso.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Napoli nei mesi scorsi avrebbe provato con forza ad acquisire le prestazioni sportive di Jimenez con un’offerta da 25 milioni di euro. L’operazione avrebbe previsto il riacquisto da parte del Real Madrid, club proprietario del cartellino che ha la possibilità di riportarlo in Spagna per 9 milioni di euro, seguito dalla cessione agli azzurri. Un’ipotesi, però, tramontata in fretta, poiché il ragazzo è fortemente legato sia al club rossonero che ai Blancos.