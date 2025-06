Fuori dal progetto Napoli, è rivoluzione: in dodici salutano Conte

Non fanno più parte del progetto Napoli: comincia la maxi rivoluzione di Antonio Conte, via in dodici

Pronti, partenza, via e già ai saluti: la nuova stagione 2025-26 comincia con una mega rivoluzione della rosa azzurra. Ben dodici calciatori del Napoli sono praticamente messi alla porta, o quasi. Pochi sono i casi di possibili ripensamenti, mentre la maggior parte di essi è considerata un esubero.

Il Corriere dello Sport fa un punto proprio sulle cessioni e comincia dal caso più scottante, il dubbio più grande di questa estate: Giacomo Raspadori. L’attaccante della Nazionale italiana vuole continuità e il suo futuro sarà certamente legato alle scelte che il Napoli farà per il vice-Lukaku. Ha raccolto interesse da diversi club in Italia e nelle prossime settimane si proverà a fare chiarezza sulla sua permanenza o addio.

Chi invece saluterà quasi certamente quest’estate è Giovanni Simeone, che piace molto al Pisa neopromosso in Serie A e al Siviglia, con il quale ci sono discorsi aperti per l’acquisto di Juanlu Sanchez.

Napoli, tornano anche Cajuste e Lindstrom: quanti esuberi

Dal primo luglio tornano ad essere giocatori del Napoli diversi giocatori rientranti dai prestiti. È il caso di Cajuste e Lindstrom, entrambi acquistati nel 2023 e ora completamente fuori progetto. Folorunsho, nonostante avesse firmato un rinnovo l’estate scorsa, sarà ceduto ancora. La Fiorentina non ha riscattato il centrocampista dopo i sei mesi di prestito, ma sulle sue tracce c’è il Torino di Baroni che l’ha avuto all’Hellas Verona.

A proposito di Toro, destinazione granata anche per Cyril Ngonge, che chiuderà il suo bilancio in azzurro di un anno e mezzo con un decimo posto e uno Scudetto vinto. Alessio Zerbin è destinato al Lecce, mentre Alessandro Zanoli è inserito negli affari con il Bologna per l’acquisto di Beukema e Ndoye. Il terzino è una pedina preziosa di scambio.

Anche Pasquale Mazzocchi sembra destinato a lasciare Napoli, specialmente dopo che la dirigenza sta per chiudere il colpo Juanlu come vice-Di Lorenzo. Il terzino di Barra interessa al Sassuolo, appena salito in Serie A. Verso la cessione anche Luis Hasa – 0 minuti con il Napoli – Giuseppe Ambrosino e Rafa Marin, il quale è l’unico ad aver trovato già l’accordo per la cessione. Il difensore spagnolo andrà al Villarreal.