Napoli, che assist per Juanlu: perché l’operazione ora può chiudersi

Gli azzurri sono da tempo coinvolti in un braccio di ferro molto serrato con il Siviglia per acquistare il terzino spagnolo, ma ora le condizioni potrebbero agevolare Manna e la dirigenza napoletana.

I primi accostamenti di Juanlu Sanchez verso il Napoli risalgono ormai a più di qualche settimana fa: il terzino iberico, impegnato fino a pochi giorni fa all’Europeo U21 con la sua Spagna, ha dato priorità alla competizione piuttosto che al mercato, con entourage e club coinvolti che non sono riusciti a raggiungere l’accordo definitivo. Ora, però, tutto potrebbe cambiare a causa di possibili problemi incombenti in casa andalusa.

Siviglia, c’è necessità di vendere: il Napoli sfrutta la situazione

Come ripreso da Il Mattino, il Siviglia ha necessità di accumulare una cifra vicina ai 30 milioni di euro per tesserare i nuovi acquisti, stando a quanto sostenuto dalle strette regole finanziarie de LaLiga. Teoricamente, questo tesoretto andrebbe accumulato entro la fine del mese di giugno, che terminerà domani, ma il club è riuscito a ottenere una deroga per agire con più calma e consapevolezza sul mercato in uscita.

Il Napoli spera in difficoltà riscontrate dal Siviglia per fare leva sulle condizioni imposte da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, il quale era volato in Spagna il giorno dell’ufficialità di Kevin De Bruyne per portare avanti i colloqui tra le parti per una possibile chiusura. Le avances dei campani non si spingeranno oltre i 15 milioni di euro, forti anche del benestare del giocatore e dell’accordo di massima trovato per l’ipotetica firma del contratto.

Palla al Siviglia, dunque, che dovrà decidere se accettare le condizioni o tirare ulteriormente la corda e andare incontro a un possibile blocco del mercato in entrata (tra i nomi papabili figura anche il napoletano Giovanni Simeone): la plusvalenza rappresentata da Juanlu sarebbe pressocché piena, dato che il giocatore è un prodotto del vivaio del club e ogni cifra sarà totale guadagno per il club.