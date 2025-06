Napoli, parla il sindaco di Dimaro: “Conte ci ha fatto una richiesta”

Marco Panciera racconta le richieste del tecnico del Napoli a pochi giorni dal primo ritiro estivo degli azzurri.

Tra poco più di due settimane il Napoli di Antonio Conte inizierà ufficialmente il ritiro estivo. Il 17 luglio gli azzurri partiranno per l’ormai consueto ritiro di Dimaro, dove inizierà la preparazione in vista della prossima stagione.

Un appuntamento importante per la squadra, che da Dimaro inizia a porre le basi di quella che sarà una stagione fondamentale. Con il tricolore sul petto, il Napoli affronterà la prossima stagione da favorita e con l’aggiunta della Champions League.

La voglia di fare bene è tanta sia d parte della società che dell’ambiente partenopeo. Antonio Conte lo sa bene, ragion per cui ha fatto una richiesta precisa al Comune di Dimaro.

Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il sindaco di Dimaro-Folgarida Marco Panciera, ha raccontato l’emozione di ospitare ancora una volta il Napoli e anche le richieste fatte dal tecnico azzurro.

“L’emozione è forte di riavere il Napoli, aspettiamo molti tifosi. Stiamo organizzando tutto per il meglio il ritiro. Abbiamo cercato di implementare la struttura con la realizzazione di un secondo campo richiesto da Conte, dobbiamo avere i campi in ottime condizioni affinchè si possano aiutare i calciatori del Napoli. De Laurentiis? L’ho visto in conferenza stampa, l’ho sentito telefonicamente una volta per organizzare tutto al meglio. Dobbiamo attenzionare bene la situazione del nuovo campo, siamo in sinergia con l’ATP e stiamo seguendo tutti i protocolli”.