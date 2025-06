De Laurentiis e il capolavoro Napoli, quanto guadagnerebbe con la cessione del club: plusvalenza super

Il presidente della società partenopea ha compiuto un vero e proprio capolavoro dall’acquisto del club: scopri quanto guadagnerebbe da una sua cessione

Il Napoli è una delle nuove potenze del calcio europeo. Il club non ha chiaramente raggiunto ancora le vette di società storiche come Real Madrid, Barcellona, Liverpool o Bayern Monaco, ma oggi rappresenta una realtà sana e con un progetto solido. Quello che è certo, è che oggi è la società più sostenibile d’Europa a livello finanziario ed è merito del lavoro fatto da Aurelio De Laurentiis.

Sono trascorsi ormai 11 anni da quando rilevò il Napoli ormai fallito e da allora ha ottenuto grandi successi. I più recenti sono sicuramente legati ai 2 scudetti vinti tra il 2023 e il 2025, ma non bisogna scordarsi anche le Coppe Italia o le Supercoppe Italiane arrivate negli anni passati. Così come il blasone dei nomi che hanno vestito la maglia azzurra dal ritorno in Serie A. Per ultimo Kevin De Bruyne, non di certo uno qualunque.

Napoli valore d’oro: quanto incasserebbe De Laurentiis da una cessione

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, ha voluto dedicare un focus sulle principali società del nostro campionato. Un approfondimento legato alle attuali proprietà e alla differenza tra spesa e potenziale guadagno, in caso di cessione, che proprietari o fondi incasserebbero in questo momento rispetto all’investimento iniziale.

Per capire guadagni o perdite del venditore bisogna partire dall’enterprise value del club, cioè dal valore d’impresa. Non altro che una somma degli apporti dei soci nel capitale e dei debiti al netto della liquidità.

Stabilito questo dato, il corrispettivo effettivamente pagato al venditore viene fuori dalla sottrazione: Enterprise value meno debiti finanziari per arrivare all’equity valurue. L’operazione e avrà generato un guadagno se il prezzo incassato sarà superiore a quanto investito nell’asset ceduto.

Chi realizzerebbe una plusvalenza enorme, è proprio Aurelio De Laurentiis. Qualora decidesse di cedere il Napoli, infatti, il guadagno netto sarà incredibile. Nel 2004 rilevò la società fallita con un prestito di 32 milioni poi rimborsato. Nei primi 2 anni versò 16 milioni di euro e in questo arco di tempo il club ha riportato profitti aggregati per 141 milioni. Tutti reinvestiti per la crescita del club, che oggi vale 1,1 miliardi di euro. Questo rende evidente il distacco tra spesa e resa, che aumenta ancora di più il valore del Napoli nel 2025.