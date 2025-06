Billing ai saluti: il messaggio social ha commosso tutti

Billing è pronto a lasciare Napoli, arriva il messaggio di addio che commuove i tifosi azzurri.

Ci sono momenti in cui le parole non bastano a raccontare esperienze e momenti di vita vissuta. Eppure un protagonista dello scudetto ha deciso di salutare Napoli e i napoletani con una commovente lettera in cui sono scritte commoventi parole di gratitudine e affetto.

Billing saluta Napoli, ecco il suo commovente messaggio di addio

Billing non dimentica nulla: i giorni di fatica sul campo, l’adrenalina della competizione e il calore di un popolo che trasforma il calcio in qualcosa di unico. Nel suo messaggio emerge la consapevolezza di aver fatto parte di un momento irripetibile, con un club che ha riscoperto orgoglio e ambizione. Scrive sui suoi profili social:

“Cari Napoletani, sono molto orgoglioso di poter dire di aver fatto parte di questo club. I ricordi che abbiamo creato con voi tifosi che urlavate il mio nome, noi che abbiamo vinto lo scudetto nel modo in cui lo abbiamo fatto: è qualcosa che ricorderò per sempre.

Al club, ai miei compagni di squadra e alla città grazie dal profondo del mio cuore per avermi accolto così, fin dal primo giorno in cui sono arrivato. Da oggi e per sempre supporterò e seguirò il Napoli. Vi amo, Forza Napoli Sempre”

Il messaggio arriva poco dopo il saluto della società partenopea che ha deciso di non riscattare il calciatore. Il ricordo di Billing dei tifosi che urlano il suo nome dopo il gol del pareggio contro l’Inter è forse uno dei momenti più iconici di questa stagione. I tifosi partenopei non dimenticano chi ha contribuito a scrivere una pagina di storia azzurra e Billing entra a tutti gli effetti nell’olimpo partenopeo.