Billing da impazzire, il gol entra nella storia del Napoli: non accadeva da oltre 50 anni

Philip Billing grande protagonista della serata dello stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli è riuscito a pareggiare in extremis contro l’Inter: il gol del danese entra nella storia del club partenopeo.

Un pareggio dal sapore sicuramente non banale con il Napoli, capace di strapazzare l’Inter in una sfida molto appassionato come quella vissuta questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. Il match finisce sul risultato di 1-1, con Philip Billing che pareggia il momentaneo vantaggio nerazzurro siglato nella prima frazione di gioco da Federico Dimarco, su punizione.

In generale, la prestazione è stata davvero notevole da parte della squadra di Antonio Conte, che nel post gara ha avuto modo di elogiare la prestazione della sua squadra. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha mandato anche un messaggio a tutta la concorrenza per il Tricolore: il Napoli c’è e il suo obiettivo è quello di dare fastidio da qui alla fine. Messaggio, evidentemente, volto alla squadra, chiamata ora a non nascondersi e a gettare il cuore oltre l’ostacolo per rincorrere il sogno Tricolore. Il gol di Billing, che a suo modo entra nella storia del club partenopeo, può essere una scintilla importante per questa parte finale di stagione.

Statistiche SSC Napoli, Billing nella storia del club azzurro: c’entra il suo gol

Contro l’Inter, Philip Billing ha avuto modo di mettere la sua firma in maniera non banale, considerando quello che può significare tale rete per l’andamento della lotta Scudetto.

La rete, in questione, però, entra nella storia anche per un altro motivo particolare, sottolineato dall’account X ufficiale di Opta Paolo:

“Philip Billing è solo il secondo giocatore danese a segnare con la maglia del Napoli in Serie A, dopo Harald Nielsen (due reti nel 1968/69 contro Bologna e Cagliari)”.

News Napoli calcio, Conte esalta la squadra: il messaggio sullo Scudetto è fortissimo

Antonio Conte non si nasconde più. Per lo Scudetto, da qui in avanti, vi è in lotta in maniera definitiva anche il suo Napoli, capace di dominare il match di quest’oggi contro l’Inter.

Da qui alla fine del campionato di Serie A mancano undici partite, in cui gli azzurri, rispetto all’Inter, ha la possibilità di pensare solo al campionato. Il tutto, senza perdere di vista in nessun modo l’Atalanta, che resta lì sullo sfondo.