Via dal Napoli, resta in Serie A: “Ha ricevuto diverse chiamate negli ultimi giorni”

Un calciatore azzurro è al centro di numerosi interessamenti italiani e internazionali: tra offerte, riflessioni e ambizioni, si deciderà presto il suo destino.

Il calciomercato infiamma la Serie A e non solo. Sono molte le voci di mercato che riguardano il Napoli, sia per i calciatori in uscita che per i possibili nuovi acquisti. I campioni di Italia si stanno godendo ancora qualche giorno di relax con le proprie famiglie, prima di riprendere la nuova stagione calcistica e prendere decisioni importanti per il futuro.

Calciomercato, un big pronto a lasciare Napoli

Le voci di mercato in uscita riguardano un big azzurro, che la prossima stagione potrebbe decidere di giocare altrove. Si tratta proprio di Gaicomo Raspadori, nel mirino di club di Premier League che hanno manifestato interesse concreto, apprezzandone la capacità di attaccare la profondità e la giovane età.

Anche in Serie A ci sono società che si sono mosse con decisione: in particolare la Juventus, che conosce bene Raspadori per i precedenti contatti ai tempi di Sassuolo, e la Fiorentina, alla ricerca di un attaccante versatile. Il Napoli, però, non ha ancora aperto una vera trattativa secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube:

“Da quello che mi dicono ci sono state diverse chiamate dall’Italia e dall’estero per Raspadori. Jack ha tanti estimatori, bisogna capire cosa accadrà. Ci sono state diverse chiamate e diversi approcci negli ultimi giorni”

Raspadori via da Napoli o forse no

Raspadori, da parte sua, non ha mai fatto trapelare intenzioni di rottura. Al contrario, più volte ha ribadito la volontà di sentirsi parte integrante del progetto tecnico e di conquistare un ruolo da protagonista.

Le prossime settimane saranno decisive. Dal raduno di Castel Volturno il 15 luglio fino al ritiro di Dimaro, si entrerà nel vivo delle decisioni. Se dovessero arrivare offerte irrinunciabili, il club potrebbe valutare una cessione importante per finanziare il mercato.

Arrivato due anni fa dal Sassuolo, Raspadori ha vissuto un’annata di alti e bassi. Nonostante le difficoltà collettive del Napoli, reduce dallo scudetto e poi smarritosi nel campionato successivo, Jack ha sempre mantenuto un atteggiamento positivo e si è fatto trovare pronto, soprattutto quando è stato schierato da esterno o da seconda punta.

Ha chiuso la stagione con 6 reti e diversi assist, confermandosi un giocatore prezioso anche in Champions League, dove ha firmato gol pesanti. Tuttavia, la sua collocazione tattica è sempre rimasta un tema aperto. La risposta potrebbe arrivare dalle scelte di Conte e dalle eventuali operazioni in entrata e in uscita.