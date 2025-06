Pazza idea Napoli: contatti con il bomber da 60 milioni, c’è già la risposta

Dalla Germania arriva una notizia di mercato che svela un retroscena riguardante il Napoli: la pazza idea che coinvolge Manna e gli azzurri

Manna e il suo staff sono a lavoro da settimane, intrattenendo rapporti e contatti per possibili traferimenti in entrata e in uscita. La sessione estiva di mercato si è aperta con l’arrivo di Kevin De Bruyne, ma sono molti i calciatori che piacciono al DS.

In attesa di scoprire il destino di Nunez, Lucca e Lang arriva una voce di mercato direttamente dalla Germania che svela un retroscena di calciomercato.

Napoli, sfuma un colpo di mercato: ecco chi è il bomber da 60 milioni

Il Napoli si vede sfumare un’opportunità importante per il proprio reparto offensivo. Nick Woltemade, giovane talento del VfB Stuttgart, ha scelto di trasferirsi al Bayern Monaco, rifiutando le offerte arrivate da Napoli e Chelsea. La notizia, riportata da Julian Agardi di BILD.

Il club azzurro aveva individuato in Woltemade un possibile rinforzo giovane e versatile, in grado di dare respiro e qualità al reparto d’attacco. Il suo cartellino è stato valutato 60mln di euro, i partenopei seriamente interessati avevano sondato il terreno per provare a portare il bomber in azzurro. Ma la volontà del giocatore di preferire il Bayern, però, ha di fatto chiuso la porta a qualsiasi possibile trattativa.

La scelta di Woltemade di vestire la maglia del Bayern non sorprende: il club bavarese è uno dei più competitivi d’Europa e il calciatore ha visto senza dubbio un’opportunità di crescita. Manna non si arrende, e continua il suo scounting per costruire la squadra che alla guida di Conte difenderà lo scudetto.