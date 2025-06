Nunez al Napoli, svolta improvvisa: già deciso il giorno

Novità sull’affare Darwin Nunez, obiettivo concreto del Napoli da ormai settimane: spunta una data per la decisione definitiva

Il vice-Lukaku non sarà Giovanni Simeone. Il Napoli sta scegliendo il compagno di reparto dell’attaccante belga per completare il reparto e ha puntato su due nomi, non troppo differenti per struttura fisica ma con caratteristiche differenti.

Il primo della lista resta Darwin Nunez, colpo internazionale e giocatore che piace molto allo staff tecnico di Antonio Conte. Sa muoversi e andare in contro al pallone, ma ha anche una buona rapidità di piede nonostante la stazza. Il problema è legato alla richiesta del Liverpool per liberarlo: una cifra alta, che evidentemente supera i limiti del Napoli e che al momento non si ha voglia di superare.

La seconda pista porta a Lucca e come conferma Alfredo Pedullà, l’affare potrebbe essere chiuso anche nel giro di pochi giorni. Ma c’è una data specifica della prossima settimana che può portare a grosse novità.

Affare Nunez al Napoli: entro martedì la decisione finale

In un video pubblicato da Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube, si fa chiarezza sulla situazione legata al mercato degli attaccanti del Napoli. Il giornalista di Sportitalia spiega che i nomi per l’attacco azzurro restano solo due: Lorenzo Lucca e Darwin Nunez.

“L’Udinese spinge per chiudere la trattativa Lucca. Il colpo internazionale è Darwin Nunez, che non vede l’ora di arrivare a Napoli. Entro martedì 2 luglio il Napoli deciderà cosa fare per Nunez. Non è vero che il Liverpool chiede 65 milioni”.

Poi il retroscena sui contatti tra la dirigenza azzurra e gli agenti dei calciatori:

“La settimana scorsa il Napoli ha parlato con Ramadani, intermediario dell’operazione Nunez e Riso, che sta spingendo per chiudere Lucca. Poi seguiremo anche Ndoye, perché ci sono situazioni simile alle telenovelas di una volta”.

Beukema è l’obiettivo numero uno per la difesa del Napoli

Nel video, Pedullà si concentra anche su altre trattative che Giovanni Manna sta conducendo da ormai settimane a questa parte. Dopo aver ormai quasi portato a casa il colpo Noa Lang, di cui mancano solo dettagli burocratici da sistemare, il giornalista spiega che: