Perché il Napoli sta scegliendo Lucca: cosa ha convinto Conte e la società

Il Napoli sembra ormai diretto verso Lorenzo Lucca per l’attacco: tutti i motivi di questa scelta.

La giornata di oggi ha portato un notevole colpo di scena nel mercato del Napoli. Ben noto era infatti il testa a testa fra Darwin Nunez e Lorenzo Lucca come possibile nuova prima punta del Napoli, con il club che sembrava diretto a fare uno sforzo fino all’ultimo per il centravanti del Liverpool.

Nelle ultime ore però il centravanti dell’Udinese sembra aver compiuto un sorpasso praticamente decisivo, con il Napoli che in programma un incontro ad inizio settimana per chiudere la trattativa e portare il giocatore in ritiro già a Dimaro.

Perché Lucca e non Nunez? Le valutazioni del Napoli

Cosa ha portato allora il Napoli a compiere questa scelta improvvisa? Il club era infatti chiamato ad una scelta che porta ad un esito ben diverso: una punta come Nunez che sarebbe partito praticamente alla pari con Lukaku o un bomber come Lucca che sarebbe più un attaccante di riserva ai nastri di partenza.

C’è stato sicuramente un ragionamento economico. Le cifre richieste dal Liverpool per Nunez (superiori ai 60 milioni) sono infatti davvero fuori mercato. Il club azzurro ha provato a capire i margini di fattibilità economica di questa trattativa, che però è decisamente più costosa rispetto a quella per il bomber per l’Udinese. Gli investimenti richiesti anche in altri reparti, così, richiedono cautela.

In secundis, possiamo intuire anche un fattore temporale. Il colpo Lucca, infatti, potrebbe essere chiuso a breve termine, permettendo a Conte di poterlo allenare e visionare fin da subito in ritiro. Lo stesso allenatore aveva infatti lamentato nella scorsa estate la tardività nella costruzione della rosa e avrà sicuramente chiesto di operare diversamente in questo mercato.

Conte approva Lucca: il retroscena

Le valutazioni non sono state però esclusivamente “opportunistiche”, ma anche e soprattutto tecniche. Lucca è un giocatore molto gradito sia alla società, ma anche all’allenatore Conte, come confermano delle parole pronunciate dallo stesso allenatore subito dopo il pari contro l’Udinese dello scorso 9 febbraio a Dazn:

“L’Udinese ha alcuni giocatori di cui sentiremo parlare presto. Lucca è un giocatore dominante sulle palle alte, siamo stati anche molto bravi a limitarlo”.

Conte aveva quindi già spiegato mesi fa perché il Napoli avrebbe puntato con forza proprio su Lucca. La sua altezza (2 metri) permette infatti poterlo utilizzare anche come centravanti boa e di buttare una palla lunga in avanti per innescarlo. In più, lo rende anche un’ottima opzione negli istanti finali di gara in caso di risultanto non di vantaggio: Lucca è infatti il giocatore in Serie A che ha segnato più gol di testa in questa stagione, alla pari con Retegui e Piccoli.

Parla a favore di Lucca anche l’età (è un classe 2000) e i notevoli margini di crescita in ottica futura. Insomma, non si tratta affatto di un piano B, ma di una scelta oculata e condivisa su un calciatore in cui tutti credono profondamente.