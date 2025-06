ULTIM’ORA Napoli, Pedullà: “Contatti con l’entourage”, può essere la sorpresa del mercato azzurro

Aggiornamento da parte del giornalista esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, in merito al mercato della SSC Napoli: contatti con l’entourage di un calciatore proveniente dall’estero in queste ore.

Il mercato del Napoli è già da un bel po’ nel vivo: la mission da parte del direttore dell’area sportiva del club campione d’Italia in carica, Giovanni Manna, è quella di mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte una rosa all’altezza di una piazza ambiziosa come quella azzurra. L’aspirazione della squadra detentrice dell’ultimo titolo del campionato di Serie A è quella di fare anche un buon percorso nella prossima edizione della Champions League, oltre che a difendere ovviamente lo Scudetto.

Reparto tenuto particolarmente d’occhio è quello degli esterni offensivi. Per il medesimo ruolo, i colpi dovrebbero essere ben due, con gli azzurri che hanno sul taccuino molteplici nomi, su cui Manna sta lavorando. Tra di essi, dopo il tentativo già effettuato nello scorso gennaio, c’è Noa Lang: secondo quanto si apprende da Alfredo Pedullà, di recente ci sono stati altri contatti con l’entourage del calciatore. Una situazione da seguire attentamente, se si considera che si tratta di un calciatore il cui gradimento da parte dei partenopei è ormai acclarato.

Ultimissime mercato Napoli, nuovi contatti con Noa Lang: la situazione

Noa Lang potrebbe divenire un nome molto chiacchierato all’ombra del Vesuvio: in queste ore ci sono stati dei nuovi contatti tra la società e l’entourage del nazionale olandese.

Di seguito, quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale:

“Il Napoli vuole prendere due esterni offensivi: la prima scelta resta Ndoye, il nome di Chiesa non può essere trascurato, ma nelle ultimissime ore ci sono stati contatti con l’entourage di Noa Lang all’interno di una lista ristrettissima. Possibili aggiornamenti nei prossimi giorni, il classe 1999 del PSV ha una valutazione di almeno 25 milioni, ma caratteristiche tecniche di assoluto livello che piacciono molto al Napoli. Il club ha sondato diversi profili: Ndoye è in cima alla lista (e c’è un accordo sull’ingaggio) ma probabilmente arriveranno due esterni offensivi, presto tirerà le somme e non trascura Lang”.

Calciomercato SSC Napoli: le ultime sull’attacco

L’attacco del Napoli potrebbe essere ritoccato e non poco in occasione della sessione estiva di calciomercato, così come dimostrato dai tanti nomi accostati agli azzurri in queste ultime settimane.

Quello di Noa Lang è effettivamente un possibile colpo di fiamma, ma va tenuto in considerazione Federico Chiesa, così come Dan Ndoye. Entrambi, seppur con specifiche difficoltà, restano idee concrete per Giovanni Manna.