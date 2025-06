Mete esotiche e mare: ecco dove sono in vacanza i giocatori del Napoli

Relax e vacanze meritate per i Campioni di Italia che scelgono mare, montagna e mete esotiche: ecco dove sono gli azzurri.

I campioni d’Italia si stanno concedendo un’estate all’insegna del relax e degli affetti prima di tornare a Castel Volturno e iniziare la stagione che li vedrà difendere il tricolore. I calciatori azzurri dopo la meravigliosa impresa che li ha visti conquistare il quarto scudetto, in un duello all’ultimo match con l’Inter, si godono meritato relax con le loro famiglie e i loro cari, tra mare, montagna e mete esotiche.

Pare che il mare sia proprio la meta più gettonata. Giovanni Di Lorenzo, il capitano simbolo del Napoli, ha scelto la Grecia per rilassarsi con la famiglia. Amir Rrahmani e Leonardo Spinazzola si sono invece rifugiati in Sardegna, a Villasimius, raggiunti anche da Giacomo Raspadori. Giovanni Simeone ha preferito, invece, le spiagge e l’atmosfera della Puglia, dove è stato avvistato ad Ostuni in compagnia di amici.

Stanislav Lobotka si trova a Marbella, in Spagna, mentre Scott McTominay ha scelto la California per staccare la spina e festeggiare un’annata indimenticabile da protagonista. Romelu Lukaku torna a Bruxelles con la famiglia, mentre il suo connazionale e amico Kevin De Bruyne è in Africa con la moglie Michele per celebrare il loro anniversario e il compleanno dell’ex Manchester City.

Quest’estate ha fatto da cornice anche a due matrimoni azzurri: David Neres si è sposato in Brasile con Kira Winona, con una luna di miele che ha fatto tappa a New York. Matteo Politano e Alessandra Esposito hanno celebrato le nozze in Costiera Amalfitana e sono volati in Sudafrica, al Capo di Buona Speranza

Intanto, anche Antonio Conte si concede giorni di riposo e relax dividendosi tra il Salento e Ibiza, in attesa di riabbracciare i suoi calciatori e iniziare la preparazione atletica per la prossima stagione.