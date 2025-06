De Bruyne in vacanza con due star del calcio mondiale: ecco chi sono – FOTO

Il neo acquisto del Napoli, Kevin De Bruyne, si gode questi giorni di vacanza, prima di mettersi a disposizione di Conte: il campione belga è apparso sui social con altri due fenomeni.

Manca ancora per il raduno del primo ritiro del Napoli in Val di Sole, a Dimaro, ma c’è grande curiosità tra i tifosi partenopei per vedere all’opera Kevin De Bruyne, primo acquisto azzurro che ha inaugurato la sessione estiva di mercato. Un vero e proprio colpo da novanta, con il club partenopeo che continua il suo lavoro per completare, quanto prima e nel modo migliore possibile, l’opera di rafforzamento dell’organico a disposizione di Antonio Conte.

I supporters di fede azzurra sono curiosi di capire quali saranno le prossime mosse del Napoli, che intanto possono godersi l’acquisto di un fuoriclasse assoluto come De Bruyne. Quest’ultimo si sta godendo le sue vacanze e quest’oggi è apparso sui social in compagnia di due grandi campioni come il difensore del Liverpool, Virgil van Dijk, e l’ex campione di Real Madrid e Inter, tra le altre, Ronaldo.

Notizie Napoli calcio, De Bruyne in vacanza con van Dijk e Ronaldo

Una compagnia stellare per il calciatore della SSC Napoli Kevin De Bruyne, immortalato sui social in compagnia di Virgil van Dijk e Ronaldo.

Lo scatto ha fatto immediatamente infiammare la piazza partenopea, che non vede l’ora di vedere all’opera un campione che, a partire dalla prossima stagione, è pronto a scatenare con la sua classe il popolo dello stadio Diego Armando Maradona.

Di seguito, la foto pubblicata su Instagram da Ronaldo: