Indossa il 10, a Napoli non può: due ipotesi sul nuovo numero di maglia di Noa Lang

Il possibile arrivo di Noa Lang all’ombra del Vesuvio accende il dibattito sulla possibile scelta del suo numero di maglia che indosserà in azzurro.

Il Napoli è prondo a mettere a segno un nuovo colpo in questo mercato estivo. Si tratta di Noa Lang, esterno del PSV Eindhoven con qualità tecniche e atletiche che piacciono molto alla dirigenza azzurra e ad Antonio Conte. Il suo arrivo nella città partenopea fa già discutere: sia per la sua personalità esplosiva e la sua carriera parallela da rapper, sia per la possibile scelta del numero di maglia.

Noa Lang a Napoli: il rebus del 10

Noa Lang veste la 10 al PSV Eindhoven, così come nei suoi precedenti trascorsi al Club Brugge e nel settore giovanile dell’Ajax. É chiaro che il numero 10 a Napoli è intriso di simbolismo e sacralità, perchè appartenuto a Diego Armando Maradona, il calciatore più importante della storia azzurra.

I tifosi non sono pronti a rivedere indossata quella maglia, considerata una veste unica e intoccabile. La 10 del Napoli non è per tutti e indossarla genererebbe aspettative non facili da soddisfare, Maradona è una leggenda immortale per la città e i tifosi.

Le possibili scelte alternative per la maglia azzurra

Se Noa Lang non indosserà il 10, quale numerò vestirà? Ci sono delle ipotesi più neutre che si intrecciano con trame di mercato fitte e difficili da sciogliere. La prima ipotesi, e quella più facile, è che l’olandese possa indossare il numero 27 attualmente libera e disponibile a Napoli. Lui l’ha indossato all’Ajax e al Twente. La seconda farebbe ricadere la scelta sulla numero 11.

Maglia che attualmente appartiene a Romelu Lukaku, ma che potrebbe essere libera qualora Victor Osimhen lasci definitivamente Napoli. La maglia numero 9 passerebbe quindi a Big Rom. Questo scenario aprirebbe nuove combinazioni in attacco e consentirebbe a Lang di scegliere un numero “offensivo” senza toccare la maglia più iconica di tutte.

Noa Lang, caratteristiche tecniche e ruolo tattico

Lang, 26 anni, è un esterno d’attacco di piede destro, alto 1,70 m, capace di agire su tutto il fronte offensivo. Nato il 17 giugno 1999 a Capelle aan den IJssel, è cresciuto nei vivai di Feyenoord e Ajax, prima di affermarsi definitivamente in Belgio con il Club Brugge. Nella stagione 2020‑21 firma 16 gol in 29 presenze. Con il PSV Eindhoven conquista due Eredivisie consecutive, chiudendo la stagione appena trascorsa con 14 gol e 12 assist in 44 presenze.

Tatticamente Lang è versatile: può giocare esterno alto, seconda punta, o anche come falso nove in un attacco mobile. Il suo stile abbina tecnica nello stretto e grande aggressività in fase di pressione. Ha collezionato anche 14 presenze e 3 gol con la nazionale olandese, guadagnandosi la fiducia di Koeman per le qualificazioni mondiali.