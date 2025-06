Sorpresa Lukaku, cambia tutto per la prossima stagione: accadrà in estate

Il bomber del Napoli, dopo una stagione da protagonista, un po’ a sorpresa ha deciso di cambiare in vista della prossima stagione

Il Napoli, dopo la stagione 24/25 conclusa con la vittoria del quarto scudetto, è al lavoro per programmare al meglio la prossima annata. La squadra allenata da mister Antonio Conte ha già accolto i nuovi arrivi Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, ma l’opera di perfezionamento dei reparti non finirà qui. La società partenopea è infatti al lavoro per far si che il prossimo anno gli azzurri possano essere nuovamente protagonisti.

Lo scorso anno Scott McTominay e Romelu Lukaku sono stati i due trascinatori del gruppo, gli uomini simbolo della rinascita targata Conte culminata con il titolo di Campioni d’Italia. Per la prossima stagione, si punta ad avere trascinatori in tutti i ruoli. Cambiamento e innovazione saranno le due parole chiave dell’estate azzurra. Parlando di cambiamento, c’è una novità a sorpresa che riguarda il bomber belga del Napoli.

Napoli, Lukaku cambia numero: ecco la scelta del pupillo di mister Conte

Romelu Lukaku è pronto a cambiare il proprio numero di maglia. Questa la notizia a sorpresa che riguarda il bomber da 14 gol e 10 assist allenato da mister Antonio Conte, emersa nelle ultime ore.

A riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino, che spiega come l’attaccante voglia appropriarsi del numero 9, ancora occupato da Victor Osimhen che però è sempre più lontano dal Napoli. Dopo l’11 scelto last minute lo scorso anno, il 32enne presto vestirà la maglia che ogni attaccante sogna.