Il Genoa guarda in casa Napoli per un ritorno: c’è anche il Pisa

Il Grifone potrebbe pescare dalla rosa azzurra per rinforzarsi nella prossima stagione, ma è necessario battere la concorrenza di altri club per convincere il giocatore partenopeo, tra cui il Pisa neopromosso.

L’annata del Genoa è riassumibile con vari alti e bassi. In termini di rendimento realizzativo i rossoblù non sono stati la compagine più temibile di tutte, con il solo Pinamonti ad aver dato segnali di leadership offensiva a fasi alterne. Gli altri giocatori del reparto, invece, sono stati decisamente inefficaci in questa stagione: Ekuban, Vitinha e SuperMario Balotelli hanno fatto ben poco.

Il Genoa sogna il ritorno di Simeone: si ragiona sulla formula

Per rinforzare l’organico a disposizione di mister Vieira, che perderà proprio Pinamonti (l’unico faro offensivo) di rientro al Sassuolo dopo il prestito, il Genoa vorrebbe riportare il Cholito Giovanni Simeone all’ombra della Lanterna. Si tratterebbe di un bis per l’argentino, che è stato portato in Serie A proprio dai rossoblù, per poi ricoprire tante altre esperienze importanti in massima serie: Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona e l’attuale esperienza al Napoli.

L’operazione non risulta impossibile, sebbene anche il Pisa vorrebbe affidare a Simeone le chiavi del proprio attacco e sebbene si parlasse del giocatore anche in ottica Siviglia nella trattativa per Juanlu. Di certo un ritorno avrebbe del romantico, con il club ligure che ragiona sulla formula giusta per avanzare un’offerta: il Napoli vorrebbe cedere Simeone a titolo definitivo. Quindi, il Genoa potrebbe proporre un trasferimento a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Il Napoli ha necessità di vendere Simeone dopo varie stagioni e due Scudetti messi in bacheca, con il giocatore albiceleste che ha sempre dato tutto per la causa. In questa stagione ha trovato pochissimo spazio sotto la gestione Conte, che gli ha sempre preferito Lukaku e addirittura lo ha fatto scendere anche nelle gerarchie delle rotazioni, lasciandogli un minutaggio molto limitato. Dunque, con l’arrivo di un ipotetico attaccante (Nunez o Lucca o qualunque nome sia), non ci sarà più spazio per Simeone, che avrebbe anche possibilità di giocare di più.