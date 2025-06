Colpo Napoli, Manna cala il jolly Simeone: la risposta è netta

Giovanni Simeone, di fatto, è stato inserito dal Napoli in una trattativa.

Il Napoli campione d’Italia, di fatto, è il club più attivo in queste prime settimane della sessione estiva di calciomercato. Basta pensare sia all’arrivo di Luca Marianucci che, soprattutto, a quello di Kevin De Bruyne.

Proprio l’arrivo del fuoriclasse belga, ovviamente, ha fatto sognare ancora di più i tifosi del Napoli. Ma nel club partenopeo, viste le quattro competizioni da affrontare, c’è l’intenzione di rafforzarsi con altri giocatori. Proprio per arrivare ad uno di questi, di fatto, Giovanni Manna ha calato la carta ‘Simeone‘.

Calciomercato Napoli, proposto Simeone per arrivare ad un obiettivo: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano spagnolo ‘AS’, infatti, il Napoli avrebbe proposto il cartellino dell’attaccante argentino al Siviglia per arrivare a Juanlu Sanchez. Ma il club andaluso ha risposto di no a questa proposta arrivata da Giovanni Manna.

La squadra spagnola ha infatti bisogno di liquidità e, dunque, non ha l’intenzione di abbassare le proprie richieste per cedere a titolo definitivo Juanlu Sanchez, ovvero 15 milioni di euro. Il Napoli è comunque forte sul laterale spagnolo, impegnato in questi giorni nell’Europeo Under 21. Anche il futuro di Simone, al netto del no del Siviglia, sembra essere ormai in un’altra squadra.