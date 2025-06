Mercato Napoli, intesa raggiunta per il nuovo bomber: clamoroso colpo di scena

Napoli scatenato sul mercato: occhi puntati su un attaccante, per il quale ci sarebbe già un’intesa di massima con il club proprietario del cartellino

Dopo la straordinaria stagione conclusa poco più di un mese fa, il Napoli è pronto a difendere con le unghie e con i denti lo Scudetto appena conquistato. Gli azzurri, oltre a dover onorare il titolo di Campioni d’Italia in Serie A, saranno chiamati a competere anche in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League.

Gli arrivi di Kevin De Bruyne e del giovane Luca Marianucci, oltre all’affare ormai chiuso per Noa Lang, sono il sintomo di una campagna acquisti che mira ad essere importantissima. La rosa guidata da Antonio Conte, infatti, continuerà ad essere rinforzata. La prossima mossa di mercato del d.s. Giovanni Manna sarà l’acquisto di una punta, e nelle ultime ore si è fatto sempre più insistente il nome di un calciatore, per il quale sembra esserci l’accordo con il club detentore del cartellino.

Napoli, aggiornamento di mercato importante: intesa raggiunta con l’Udinese per Lucca

Il Napoli vuole Lorenzo Lucca. Quest’ultimo, di proprietà dell’Udinese, sembra destinato al salto di qualità in una big dopo l’ottima stagione disputata con i friulani. L’aggiornamento di mercato dell’ultim’ora in merito alla trattativa ha del clamoroso.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Orazio Accomando tramite il proprio account X, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe trovato l’accordo con i bianconeri per l’acquisto dell’attaccante italiano. Il prezzo del cartellino di Lucca si aggira intorno ai 35 milioni di euro, e a quanto pare il Napoli sembrerebbe disposto a pagare tale cifra. Al momento, c’è solo un motivo per il quale l’affare non è ai dettagli.

Lucca-Napoli, prima dell’affondo decisivo Manna farà un altro tentativo per Nunez

Il Napoli vuole rafforzare l’attacco e regalare ad Antonio Conte un bomber di livello. Tra gli obiettivi di mercato del club azzurro c’è sempre Darwin Nunez, uruguaiano di proprietà del Liverpool che sembrerebbe essere ben disposto ad accasarsi ai Campioni d’Italia.

Tra il Napoli e gli inglesi, però, al momento c’è ancora grande distanza: a riferirlo è sempre il giornalista Orazio Accomando. I Reds valutano l’attaccante circa 50 milioni di sterline, una cifra ritenuta troppo alta dal patron Aurelio De Laurentiis. Il d.s. partenopeo Manna, prima di affondare per Lucca, proverà ad incontrare nuovamente il Liverpool per capire se ci sono i margini per abbassare le pretese economiche per il bomber classe ’99.